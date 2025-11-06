AKTUELNO

Zadruga

Saterala ih u ćošak jednim potezom: Anita stala na put Anelinim lažima, pa progovorila o Dragani i OVOM muškarcu! Matora menja boje (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditeljka Maša Mihailović postavila je pitanje za Anitu Stanojlović.

Srećan rođendan lepotice. Kako ostaješ smirena kad znaš svu istinu?

Foto: TV Pink Printscreen

- Hvala puno. Teško mi je, moram da se kontrolišem, a to nisam ja. Najviše me nervira kad ona laže, Aneli. Nijedan dokaz nisam videla, a protiv nje je izašlos ve i svašta.

Da li ćeš nam ti reći šta si videla i u koga Dragana gleda?

- Nisam primetila devojku uopšte. Čitala sam pitanja i videla sam da se često postavlja pitanje u vezi Dragane, ali ta osoba nije učesnik - rekla je Anita.

Foto: TV Pink Printscreen

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A.Anđić

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

