Saterala ih u ćošak jednim potezom: Anita stala na put Anelinim lažima, pa progovorila o Dragani i OVOM muškarcu! Matora menja boje (VIDEO)

Šok!
U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditeljka Maša Mihailović postavila je pitanje za Anitu Stanojlović.
Srećan rođendan lepotice. Kako ostaješ smirena kad znaš svu istinu?
- Hvala puno. Teško mi je, moram da se kontrolišem, a to nisam ja. Najviše me nervira kad ona laže, Aneli. Nijedan dokaz nisam videla, a protiv nje je izašlos ve i svašta.
Da li ćeš nam ti reći šta si videla i u koga Dragana gleda?
- Nisam primetila devojku uopšte. Čitala sam pitanja i videla sam da se često postavlja pitanje u vezi Dragane, ali ta osoba nije učesnik - rekla je Anita.
U video-prilogu pogledajte detaljnije.
Autor: A.Anđić