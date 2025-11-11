ON TEBE UNESREĆUJE: Ivan ne prestaje da se sladi krahu vete Teodore i Bebice! Raspalio rafal po Macanoviću! (VIDEO)

Likuje!
Ivan Marinković pokazao je da se sladi raskidom Teodore Delić i Nenada Macanovića Bebice.
- Završiš sa Bebicom, on će malo da pati, ali će se snaći jednog dana. Svaka krpa nađe zakrpu. Bolje tako, nego da mu prođu godine - rekao je Ivan.
- Nemoj tako da pričaš u mom prisustvu - dodala je Teodora.
- Teodora, tako su i meni pričali kada sam se razvodio. Ćuti tu, tebe Bebica unesrećuje, a mene je moja bivša Jelena činila nesrećnim, a prevarila me je na sve to - rekao je Ivan.
Autor: S.Z.