ON TEBE UNESREĆUJE: Ivan ne prestaje da se sladi krahu vete Teodore i Bebice! Raspalio rafal po Macanoviću! (VIDEO)

Ivan Marinković pokazao je da se sladi raskidom Teodore Delić i Nenada Macanovića Bebice.

- Završiš sa Bebicom, on će malo da pati, ali će se snaći jednog dana. Svaka krpa nađe zakrpu. Bolje tako, nego da mu prođu godine - rekao je Ivan.

- Nemoj tako da pričaš u mom prisustvu - dodala je Teodora.

- Teodora, tako su i meni pričali kada sam se razvodio. Ćuti tu, tebe Bebica unesrećuje, a mene je moja bivša Jelena činila nesrećnim, a prevarila me je na sve to - rekao je Ivan.

