AKTUELNO

Zadruga

'Koliko si jadna od 1 do 10?' Teodora priznala grešku prema Bebici u ovome, pa istakla: Ako sam bezdušna jer radim ono što osećam, onda sam najveća bezdušnica (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ne prestaje da šokira!

Voditelj ﻿Milan Milošević pročitao je sledeće pitanje Teodori Delić.

pročitajte još

Ponovo stao u njenu zaštitu: Đukić odbranio Teodoru od Anite, Janjuš žestoko izvređao Bebicu jer se ponižava! (VIDEO)

- Koliko si jadna od jedan do deset, bezdušnice jedna - glasilo je pitanje.

Foto: TV Pink Printscreen

- To su degenerici i fanatici. Ja samo komentarišem njihove komentare, a negde mi je i normalno čiji su fanovi. Ne smatram da sam jadna, ne smatram da sam bezdušnica, apsolutno me ne zanima. Mislim da sam pogrešila što nisam na vreme neke stvari uradila i rekla, ali ne znam što sam bezdušna što radim ono što osećam?! Ako sam zbog toga bezdušna, onda sam najveća bezdušnica. Filip nije ništa kriv, ovo što je Luka rekao, slažem se u potpunosti. Čim mene zanima neko drugi, ja nisam zadovoljna u tom odnosu. Ne zanimaju me ovi fanatici, pljujte me - rekla je Teodora.

pročitajte još

Kako si mogao da budeš s drugom, a mene si voleo?! Anita i Anđelo ponovo oči u oči, stavili sve karte na sto, Stanić okrenuo ploču: Ona je polupana! (

- Dobro, svako ima pravo da postavi pitanje, na nama je da odgovaramo. Jedino to što nije rekla, prihvatila je veridbu, možda da je priznala odmah, ne bi je dečko verio i organizovao je to - rekao je Đukić.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja razumem da se desilo, ja nju jedino krivim što meni nije rekla i što je rekla "DA" za veridbu - rekao je Bebica.

- Ti (Asmin) si znači rekao dan pred veridbu rekao da ću da kažem "DA" zbog naroda?! Znači, ti si lažno došao na veridbu - rekla je Teodora.

pročitajte još

Kad nemaju šta da mi nađu... Luka kivan na gledaoce, ne može da veruje da ga povezuju s Miljanom! (VIDEO)

- On kaže ovde da je ona trebala ranije da mu kaže, što se tiče zadatka, zadatak nije bio za Anđela. Kada je potegnuta priča za Anđela, ti si pokušao da je opravdaš tako što si rekao da je zadatak. Ti, kolika je opsednutost, ti bi je opravdao - rekao je Dača.

Foto: TV Pink Printscreen

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Zadruga

Ja sam uzrok moje nesreće: Luka odlučio da bude Anelin ili Božiji (VIDEO)

Zadruga

Novi dan, nova simpatija: Sara bacila oko na Terzu, priznala da li ju je Ivan koristio (VIDEO)

Zadruga

Mogla sam da imam kamion dece: Aneli otkrila do kad će praviti naslednike sa svakim ko joj se svidi! (VIDEO)

Zadruga

Biću mu žena, podariću mu još dve duše: Sara Stojanović nakon 20 dana veze priznala da je Sale Luks čovek njenog života! (VIDEO)

Zadruga

Ivan Marinković me je unakazio: Sara blista od sreće nakon pomirenja sa Anđelom, od hvalospeva o njemu mnogima je bilo neprijatno! (VIDEO)

Domaći

Alibaba kreće u potragu: Odlučio da iz jezera izroni Stanijin prsten iz Zadruge 2! (VIDEO)