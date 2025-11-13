'Koliko si jadna od 1 do 10?' Teodora priznala grešku prema Bebici u ovome, pa istakla: Ako sam bezdušna jer radim ono što osećam, onda sam najveća bezdušnica (VIDEO)

Ne prestaje da šokira!

Voditelj ﻿Milan Milošević pročitao je sledeće pitanje Teodori Delić.

- Koliko si jadna od jedan do deset, bezdušnice jedna - glasilo je pitanje.

- To su degenerici i fanatici. Ja samo komentarišem njihove komentare, a negde mi je i normalno čiji su fanovi. Ne smatram da sam jadna, ne smatram da sam bezdušnica, apsolutno me ne zanima. Mislim da sam pogrešila što nisam na vreme neke stvari uradila i rekla, ali ne znam što sam bezdušna što radim ono što osećam?! Ako sam zbog toga bezdušna, onda sam najveća bezdušnica. Filip nije ništa kriv, ovo što je Luka rekao, slažem se u potpunosti. Čim mene zanima neko drugi, ja nisam zadovoljna u tom odnosu. Ne zanimaju me ovi fanatici, pljujte me - rekla je Teodora.

- Dobro, svako ima pravo da postavi pitanje, na nama je da odgovaramo. Jedino to što nije rekla, prihvatila je veridbu, možda da je priznala odmah, ne bi je dečko verio i organizovao je to - rekao je Đukić.

- Ja razumem da se desilo, ja nju jedino krivim što meni nije rekla i što je rekla "DA" za veridbu - rekao je Bebica.

- Ti (Asmin) si znači rekao dan pred veridbu rekao da ću da kažem "DA" zbog naroda?! Znači, ti si lažno došao na veridbu - rekla je Teodora.

- On kaže ovde da je ona trebala ranije da mu kaže, što se tiče zadatka, zadatak nije bio za Anđela. Kada je potegnuta priča za Anđela, ti si pokušao da je opravdaš tako što si rekao da je zadatak. Ti, kolika je opsednutost, ti bi je opravdao - rekao je Dača.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić