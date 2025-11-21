Šok! Terza razotkrio flert Anite i zauzetog Luke: Stanojlovićeva ubacila u petu da ga preotme od Aneli, on traži način da opere obraz (VIDEO)

Šok!

U toku je emisija "Gledanje snimaka", a voditeljka Ivana Šopić je najavila klip u kom Aneli Ahmić i Jovana Tomić Matora pljuju Anitu Stanojlović.

- Ne doživljavam ih. Pričaju da sam nebitna, a videli smo u finalu ko je pobedio. Imam pravo da budem kakva ja hoću. Pričaću uvek da sam pobednica i pobediću opet. Ova dro*fuljetina je najiskopleksiranija. Ja sam Filipu prišla kao čovek. Rekla sam da mi se sviđa Luka i to je to. Kad je rekao Filip da mu se sviđa Teodora svi su podržali. Udružujem ovde neprijatelje - rekla je Anita.

- Ona je uhoda i uhodi sve muškarce. Ona ne bira! - ubacila se Aneli.

- Htela sam da štitim Luku, ali neću. Gledaoci sve vide napolju, tri puta je sve više sa njegove strane. Neka misli da me njen dečko ne gleda - rekla je Anita.

- Matora je pokazila svoje reči da neće komentarisati Anitu. Ušla je i rekla da je zaljubljena u Filipa, pa su joj se vratile emocije prema Anđelu... Mislim da je polupana i da ne zna gde udara - rekao je Uroš.

- Ja se ne bih mešala da mi Luka ne daje povod, ali on meni daje povod - rekla je Anita.

- Ja ti pre toga nikad nisam davao povod, pre ovda dva dana. Ja imam emocije prema Aneli! - ubacio se Luka.

- Ti pratiš gde on gleda. Ne treba da te zanima zauzet mupkarac - rekao je Uroš.

- Šta ja imam sa tim što je on zauzet? - ubacila se Anita.

- Ja nisam u priči! Ja komentarišem kao danas Luku, ne vređam. Šta da ja radim što je ona moja bivša žena? Ona treba prema Teodori da oseća neku netrpeljivost, kao žena. Meni je normalno što se Teodora postavila tako prema Maji - rekla je Matora.

- Luka daje signal Aniti, ona se ne meša nego je Luka uvlači. Izlazim iz Paba i vidim da Luka ide i smeje se, a onda vidim da ide Anita, znači njoj se smeje - rekao je Terza.

- Ja se kunem da devojku nisma ni video. Ja ne vidim na daljinu - rekao je Luka.

- Oni više nisu u vezi nego što jesu. Sve vidite na klipovima. Da nije atraktivna devojka on bi joj je*ao mater, kao što je i radio. Niko nije kriv, on je isključivi krivac jer je zauzet. Ne možeš da se smeješ nekoj devojci. Ne znam čemu potreba da se pravdaš unapred ako ništa ne radiš - rekao je Terza.

- Anita je proglašena za najdostojanstveniju devojku. Takvoj devojci onda ne priliči ovo. I ako Luka daje povod je l' to znači da njoj priliči i treba ovo?! - rekla je Miljana.

Autor: A.Anđić