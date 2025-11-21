Mina na ivici suza: Donela konačnu odluku nakon Terzinog priznanja da pati za Sofijom (VIDEO)

Nije joj lako!

U toku je emisija „Gledanje snimaka“, a voditeljka Ivana Šopić je najavila klip u kom Borislav terzić Terza govori o emocijama prema Sofiji Janićijević.

- To sam rekao i malopre. Prošao je dug period i došlo mi je da sad to kažem kad nemam emocije prema njoj. Mi smo nešto veliko uradili. Sad nemam emocije i mogu da pričam. Više sam se ponizio posle sa svim devojkama nego sa njom - rekao je Terza.

- Za mene je ovo najveće poniženje i neću da prelazim preko toga. Staviću sebe na prvo mesto žao mi je što se sve ovako izdešavalo, a stavrno sam velike emocije stvorila prema njemu - rekla je Mina.

- Žal za nečim što nije uspelo ne postoji. Terza ti si iskren ali u ovom razgovoru postoje emocije. Ne postoji žal ako se zaljubiš zaista - rekla je Matora.

- Mislim da Mina u ovom momentu ima najveći stepen emocije i jako mi je žao - rekla je Jovana.

- Vidim da je apsolutno ostala žal i da ga Mina uopšte ne interesuje. On je uvek iskren pa makar i na njegovu štetu. Terza je bio taj koji je trčao, a Mina je od njega pravila Tarzana - rekla je Miljana.

Autor: A.Anđić