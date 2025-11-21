AKTUELNO

Zadruga

Mina na ivici suza: Donela konačnu odluku nakon Terzinog priznanja da pati za Sofijom (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nije joj lako!

U toku je emisija „Gledanje snimaka“, a voditeljka Ivana Šopić je najavila klip u kom Borislav terzić Terza govori o emocijama prema Sofiji Janićijević.

- To sam rekao i malopre. Prošao je dug period i došlo mi je da sad to kažem kad nemam emocije prema njoj. Mi smo nešto veliko uradili. Sad nemam emocije i mogu da pričam. Više sam se ponizio posle sa svim devojkama nego sa njom - rekao je Terza.

- Za mene je ovo najveće poniženje i neću da prelazim preko toga. Staviću sebe na prvo mesto žao mi je što se sve ovako izdešavalo, a stavrno sam velike emocije stvorila prema njemu - rekla je Mina.

Foto: TV Pink Printscreen

- Žal za nečim što nije uspelo ne postoji. Terza ti si iskren ali u ovom razgovoru postoje emocije. Ne postoji žal ako se zaljubiš zaista - rekla je Matora.

- Mislim da Mina u ovom momentu ima najveći stepen emocije i jako mi je žao - rekla je Jovana.

Foto: TV Pink Printscreen

- Vidim da je apsolutno ostala žal i da ga Mina uopšte ne interesuje. On je uvek iskren pa makar i na njegovu štetu. Terza je bio taj koji je trčao, a Mina je od njega pravila Tarzana - rekla je Miljana.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: A.Anđić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

To je klošar koji uništava živote ljudi: Miljana progovorila o Zoli i trudnoći, donela konačnu odluku da abortira (VIDEO)

Zadruga

Šalje me u Elitu po novi trofej: Anita na ivici suza zbog rastanka sa sinom, ne može da obuzda emocije! (VIDEO)

Domaći

NAPISALA SAM PESMU ZA NJEGA, ALI... Emina Jahović na ivici suza zbog Halida Bešlića, otkrila kada su se poslednji put čuli (VIDEO)

Zadruga

Na ivici suza: Matea razočarana u Zolu, oseća da se ohladio od nje, on ubeđuje u suprotno! (VIDEO)

Domaći

Na ivici suza: Aneli otkrila da joj teško padaju Janjuševe reči, pa zajedničkoj podršci poručila OVO! (VIDEO)

Zadruga

Mene ovo skupo košta: Sanja na ivici suza, istakla da joj fale zagrljaji i nežnost, pa povukla ŠOK potez: Podelićemo kutije i... (VIDEO)