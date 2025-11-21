ŠOK I NEVERICA: Teoodra svalila svu krivicu na Bebicu jer je legla sa drugim u krevet, on očajniji nego ikad! (VIDEO)

Šok!

Nenad Macanović Bebica i Teodora Delić započeli su razgovor u pušionici, te su jedno drugom rekli šta im je na duši.

- Dođi - kazao je Bebica.

- Ti meni govoriš da dođem? Što si slagao da mi nisi pokazao kad sam sedela sa Viktorom i Muratom prstom? - upitala je Teodora.

- To nije bilo tako - istakao je Bebica.

- Ljubomoran si kad sednem sa bilo kim, to je istina. Mu*onjo, dođeš kažeš da treba da pričamo,m a ne tako Napravio si me lažovom ovde - rekla je Teodora.

- Nisam, to nije tačno - rekao je Bebica.

- Je l' sam ja nešto slagala u vezi našeg odnosa? - upitala je Teodora.

- Nisam ni rekao da si lagala oko našeg odnosa. Ja ti nisam prišao, jer si mi rekla da ti ne prilazim, to je tako. Nekih sitinica je bilo u našem odnosu, da sam zanemarivao. Najveći teret mislim da ti je bilo sa tvojom majkom, ali sam se nadao da će vremenom tvoja majka videti koliko te volim. Isto tako, svađali smo se oko telefona, istina jeste - rekao je Bebica.

