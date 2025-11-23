Sad imam tremu: Anđelo još jednom dokazao da između njega i Aneli sve gori, svojim izlaganjem je ostavio bez teksta! (VIDEO)

Oboje razvukli osmeh od uva do uva!

U toku je emisija ''Nominacije'', a takmičari koji su proveli sedam dana u izolaciji ove nedelje su Asmin Durdžić i Aneli Ahmić, te će večeras imati priliku da slušaju kakvo mišljenje njihovi cimeri imaju o njima. Ivana Šopić dala je reč Anđelu Rankoviću.

- Podsećaš me na mog druga koji je jako proračunat i namazan, a ti sam za sebe kažeš da si kvaran. Mislim da si dobar momak i cenim kod tebe što si vezan za porodicu i majku, ali mislim da ovde prijatelje za sad nemaš. Dopada mi se što si stao uz mene i protiv Uroša Stanića, iako to meni nije bilo potrebno - rekao je Anđelo, pa se osvrnuo na Aneli:

- Sad imam tremu. Ti si osoba koja ume jako da iznervira čoveka, ali onda da ti oprosti ubrzo. Nekako si mi uvek bila draga i verujem da će tako biti i dalje. Ja tebe ovde više kritikujem nego hvalio, zato što ljude koje gotivim volim da iskritikujem i mislim da ćete me poslušati. Mislim da si dosta toga prošla u životu i da bi trebalo da već budeš zrela i da znaš šta želiš u životu. Mislim da si odana i lojalna kada nekog ceniš i poštuješ, ali sve to padne u vodu kada se raziđete jer iz tebe izađe prgavost i neka sujeta. Mislim da si super osoba za druženje, provod, smeh i zabavu. Ti i ja ulazimo u treću godinu poznanstva i nikada me nisi uvredila iako sam branio Asmina, tako da ću ostaviti tebe - rekao je Anđelo.

Autor: N.Panić