Sve karte na sto: Nerio progvoorio o problemima sa Hanom, evo šta mu zamera (VIDEO)

Iskreno!

Voditelj Darko Tanasijević u "Šiša baru" razgovarao je sa Neriom Ružanjijem o akutelnim dešavanjima u Beloj kući.

- Šta se desilo u petak posle "Pitanja novinara" došlo je do prepirki, ona je plakala i šta je nju pogodilo?

- Pogodili ju je jer je Aneli pokrenula temu o njenoj porodici, htela je da ispriča svoju priču, ali joj Aneli nije dala da dođe do reči. Ona nije videla da sam stao dovoljno u njenu odbranu. Možda sam više trebao da je branim, ali nisam hteo ja da pričam njenu priču. Pokušavao sam Aneli da ućutkam, ali je to nemoguće - rekao je Nerio.

- Kako se osećaš kad Hana kaže da kroz ovo prolazite jer si ti krivac zbog tvoje porodice? - upitao je voditelj.

- Ona je meni rekla da sam trebao da postavim drugačiji stav prema majci, tu je u pravu. Uvek sam opraštao, davao prilike, a nikad nije bilo drugačije. Ona je u pravu kad kaže da je trebalo da podvučem crtu - dodao je Nerio.

- Boginja ti je zamerila neke stvari na anketi - dodao je Darko.

- Mene su samo tri mišljenja dodirnula Terza, Jakšićka i Dragana. Kad su mi Terza i Aleksandra rekli da ne marim za tuđa osećanja, Jakšićka kaže da me je uhvatila u par laži, ali ne znam kojih. To je jedino što me je dirnulo, ali biće prilike da se priča o tome - rekao je Nerio.

- Kakav ste odnos Aneli i ti imali? - pitao je voditelj.

- Nismo previše vremena provodili, bila mi je zanimljiv kad sam bio mali, a ja njoj i nisam nešto. Ona nije preterano bila kod kuće, izlazila je i družila se. Ja mislim da ona ne zna ni moju omiljenu boju, osim ako ovde nije čula da sam nekome rekao - odgovorio je Nerio.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić