AKTUELNO

Zadruga

Sve karte na sto: Nerio progvoorio o problemima sa Hanom, evo šta mu zamera (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Iskreno!

Voditelj Darko Tanasijević u "Šiša baru" razgovarao je sa Neriom Ružanjijem o akutelnim dešavanjima u Beloj kući.

- Šta se desilo u petak posle "Pitanja novinara" došlo je do prepirki, ona je plakala i šta je nju pogodilo?

- Pogodili ju je jer je Aneli pokrenula temu o njenoj porodici, htela je da ispriča svoju priču, ali joj Aneli nije dala da dođe do reči. Ona nije videla da sam stao dovoljno u njenu odbranu. Možda sam više trebao da je branim, ali nisam hteo ja da pričam njenu priču. Pokušavao sam Aneli da ućutkam, ali je to nemoguće - rekao je Nerio.

pročitajte još

Ipak nije kraj? Teodora ubeđena da njeno i Đukićevo vreme tek dolazi! (VIDEO)

- Kako se osećaš kad Hana kaže da kroz ovo prolazite jer si ti krivac zbog tvoje porodice? - upitao je voditelj.

- Ona je meni rekla da sam trebao da postavim drugačiji stav prema majci, tu je u pravu. Uvek sam opraštao, davao prilike, a nikad nije bilo drugačije. Ona je u pravu kad kaže da je trebalo da podvučem crtu - dodao je Nerio.

Foto: TV Pink Printscreen

- Boginja ti je zamerila neke stvari na anketi - dodao je Darko.

- Mene su samo tri mišljenja dodirnula Terza, Jakšićka i Dragana. Kad su mi Terza i Aleksandra rekli da ne marim za tuđa osećanja, Jakšićka kaže da me je uhvatila u par laži, ali ne znam kojih. To je jedino što me je dirnulo, ali biće prilike da se priča o tome - rekao je Nerio.

pročitajte još

Želim da joj otvorim oči: Alibaba blista od sreće nakon pomirenja s Aneli! Ogolio dušu i progovorio o emocijama, a za Staniju izustio samo ovo (VIDEO)

- Kakav ste odnos Aneli i ti imali? - pitao je voditelj.

- Nismo previše vremena provodili, bila mi je zanimljiv kad sam bio mali, a ja njoj i nisam nešto. Ona nije preterano bila kod kuće, izlazila je i družila se. Ja mislim da ona ne zna ni moju omiljenu boju, osim ako ovde nije čula da sam nekome rekao - odgovorio je Nerio.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

More komplimenata: Filip u šoku zbog lepih reči koje čuje! Miljana se prisetila njihovog ljubljenja, Maja otkrila šta zamera Boginji (VIDEO)

Zadruga

Pomirenje s majkom ili svadba sa Hanom? Nerio razrešio nedoumice i otkrio šta bi radije izabrao! (VIDEO)

Zadruga

Stavio sve karte na sto! Peja izneo svoje mišljenje o Đedoviću i Aneli, pa priznao šta im zamera... (VIDEO)

Zadruga

STAVIO SVE KARTE NA STO: Bora Santana otvorio dušu Toši, progovorio o svađi sa Anastasijom! (VIDEO)

Zadruga

Moju ljubav sam upoznao sa 14 godina: Nerio progovorio o odnosu sa Hanom! (VIDEO)

Zadruga

Otvorili sve karte: Ena priznala Peji zašto je flertovala sa Rajačićem, on joj ubio sve nade za pomirenje! (VIDEO)