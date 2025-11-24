Brutalno iskren: Dačo bez zadrške osolio po Luki zbog lažnog branjenja Ahmića, pa načepio Teodoru (VIDEO)

Razvezao jezik!

Takmičari "Elite" danas biraju tri najzahvalnije i tri najnezahvalnije osobe Bele kuće.

- Teodora je nezahvalna ispala prema Bebici. On se zamalo pre dva dana potukao sa Terzom, a sad ti najnormalnije komunciraš sa njim. Nezahvalana si i u tom pogledu - rekao je Dačo.

- Ti si meni kao prijatelj moj rekao da sam ku*va - ubacila se Teodora.

- To je bilo moje mišljenje u tom trenutku. Bila si me već jednom uvredila, a to to što ti isfrustrirana nije moj probelm. Drugo mesto je Bebica jer je nezahvalan generalno prema prijateljima. On će uvek stati na Teodorinu stranu. Luka je branio za stolom Aneli kad je trebalo, a posle nisi. Meni si pokazao da si ej branio iz svoje lične korisiti. Ja nisam pričao za jučerašnju situaciju u toaletu, to je Maja ispričala. Pokazao si da si i te kako nezahvalan. Pričao je u prošlom vremenu da se dešavalo, a da je to bilo iskreno - rekao je Dačo.

- To je istina, ali nisi rekao za sada - ubacila se Maja.

- Prema meni su zahvalne osobe Mina, Kačavenda i Sofija - rekao je Dačo.

- Aneli je nezahvalan prema Luki. Zorica je nezahvalan u odnosu na Mikija za kog je govorila da je njeno dete, a onda je ispao žesnku polni organ i fikus. Teodora je treća u odnosu sa Bebicom. Ja sam podržala i raskid i njen odnos sa Filipom, ali smatram da je trebala pre svega toga da kaže ne. Sofija je neko ko me nikad nije uvredio, ali je dobro upamtila prošlu sezonu i znam da će uvek biti tu za mene. Broj dva je Dača, on je zahvalan u svakom smislu te reči za sve situacije. Broj tri je Janjuš koji me svaki dan napu*i iz zahvalnosti - rekla je Milena.

Autor: A.Anđić