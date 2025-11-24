AKTUELNO

Zadruga

Brutalno iskren: Dačo bez zadrške osolio po Luki zbog lažnog branjenja Ahmića, pa načepio Teodoru (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Razvezao jezik!

Takmičari "Elite" danas biraju tri najzahvalnije i tri najnezahvalnije osobe Bele kuće.

- Teodora je nezahvalna ispala prema Bebici. On se zamalo pre dva dana potukao sa Terzom, a sad ti najnormalnije komunciraš sa njim. Nezahvalana si i u tom pogledu - rekao je Dačo.

- Ti si meni kao prijatelj moj rekao da sam ku*va - ubacila se Teodora.

Foto: TV Pink Printscreen

- To je bilo moje mišljenje u tom trenutku. Bila si me već jednom uvredila, a to to što ti isfrustrirana nije moj probelm. Drugo mesto je Bebica jer je nezahvalan generalno prema prijateljima. On će uvek stati na Teodorinu stranu. Luka je branio za stolom Aneli kad je trebalo, a posle nisi. Meni si pokazao da si ej branio iz svoje lične korisiti. Ja nisam pričao za jučerašnju situaciju u toaletu, to je Maja ispričala. Pokazao si da si i te kako nezahvalan. Pričao je u prošlom vremenu da se dešavalo, a da je to bilo iskreno - rekao je Dačo.

- To je istina, ali nisi rekao za sada - ubacila se Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Prema meni su zahvalne osobe Mina, Kačavenda i Sofija - rekao je Dačo.

- Aneli je nezahvalan prema Luki. Zorica je nezahvalan u odnosu na Mikija za kog je govorila da je njeno dete, a onda je ispao žesnku polni organ i fikus. Teodora je treća u odnosu sa Bebicom. Ja sam podržala i raskid i njen odnos sa Filipom, ali smatram da je trebala pre svega toga da kaže ne. Sofija je neko ko me nikad nije uvredio, ali je dobro upamtila prošlu sezonu i znam da će uvek biti tu za mene. Broj dva je Dača, on je zahvalan u svakom smislu te reči za sve situacije. Broj tri je Janjuš koji me svaki dan napu*i iz zahvalnosti - rekla je Milena.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A.Anđić

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Zadruga

DAO SVOJ SUD: Dača slasno osolio po Aneli i Luki, nju optužio da se smeška Anđelu kako bi Janjuša izbacila iz takta! (VIDEO)

Zadruga

ONA SLAĐA FIĆOLINA... Asmin slasno osolio po Lazićevoj, pa se osvrnuo na njeno pozajmljivanje auta od Dačinog oca! (VIDEO)

Zadruga

Zbog ovih reči nastaće haos: Dačo opleo po Sanji Grujić, pa otkrio Sofijinu taktiku u ratu sa njom! (VIDEO)

Domaći

ONA JE ULIČARKA KOJA SE NA HODOČAŠĆU OPIJA! Kristijan Golubović žestoko osolio po Mini Vrbaški, pa otkrio: KRISTINA JOJ JE DAVALA NOVAC... (VIDEO)

Zadruga

Od sjaja do očaja: Lakić progovorio o Kačavendinim prepiskama, pa osolio po njoj! (VIDEO)

Domaći

Nikad suroviji Gastoz: Dao brutalno iskren sud o gorućim temama Elite! (VIDEO)