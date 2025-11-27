Filip je ispao j*bena stranka: Miljana predviđa pomirenje Bebice i Teodore već u nedelju, raskrinkala ih do srži! (VIDEO)

Haos!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević dao je reč Miljani Kulić kako bi prokomentarisala Teodoru Delić i Nenada Macanovića Bebicu.

- Kao što sam rekla, sve vreme su se gledali Teodora i Filip, a naravno da su svi znali za veridbu. On je pristao na veridbu znajući da se gleda s Filipom i dešava se da su u izolaciji imali s*ks Filip i Teodora, preko čega će Bebica preći. Ona je sinoć sedela kao zadnja dr*nfulja za rulet stolom i gleda u Bebicu i flertuje s njom, posle toga prihvata supu i pita: ''Je l' ti ne dajem lažnu nadu''. Filip je ispao j*bena stranka u ovoj priči i strašno je što si ovoj niskobudžetnoj k*rvi dao na značaju i sebe ukanalio. Trebaju Teodora i Bebica da se pomire - rekla je Miljana.

Autor: N.Panić