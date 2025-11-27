Čekam od ove gusenice u stomaku da prorade leptirići: Luka ne prestaje da pecka Aneli, ona priznala da se kaje zbog poljupca! (VIDEO)

Bukti rat na samom startu!
Upravo je počela emisija ''Pitanja gledalaca'', voditeljka Maša Mihailović pročitala je prvo pitanje za Aneli Ahmić i Luku Vujovića.
- Nije vas sramota da se posle svega ljubite petnaest minuta pored bazena. Kako Luka možeš da se ljubiš sa ženom monstrumom i ti Aneli sa čovekom koji te tukao? - glasilo je pitanje.
- Ja sam popila i kajem se - rekla je Aneli.
- Ja se ne kajem, dokazala mi je ko je i šta je - rekao je Luka.
- Meni je to blam veći nego bilo šta. Ja se kajem iskreno - rekla je Aneli.
- Nije trebala da dolazi u Pab da me traži da pričamo, ali neće više toga biti jer od ove gusenice u stomaku će proraditi leptirići - rekao je Luka.
Naredno pitanje bilo je za Aneli Ahmić.
- Ušla si u Elitu 7 kao prevarena i bez sredstava za život, a sad čujemo da si imala karticu od Norinog dodatka i da si za mesec dana potrošila 18.000 evra? - glasilo je pitanje.
- Tako je, ja nikada nisam koristila tu karticu dok sam bila sa Asminom, ali kada sam izašla iz Elite 7 onda sam potrošila to jer sam imala troškove - rekla je Aneli.
- Ukoliko budemo mi dobri, Nori neće ništa faliti - rekao je Alibaba.
Autor: N.Panić