Čekam od ove gusenice u stomaku da prorade leptirići: Luka ne prestaje da pecka Aneli, ona priznala da se kaje zbog poljupca! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Bukti rat na samom startu!

Upravo je počela emisija ''Pitanja gledalaca'', voditeljka Maša Mihailović pročitala je prvo pitanje za Aneli Ahmić i Luku Vujovića.

- Nije vas sramota da se posle svega ljubite petnaest minuta pored bazena. Kako Luka možeš da se ljubiš sa ženom monstrumom i ti Aneli sa čovekom koji te tukao? - glasilo je pitanje.

- Ja sam popila i kajem se - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja se ne kajem, dokazala mi je ko je i šta je - rekao je Luka.

- Meni je to blam veći nego bilo šta. Ja se kajem iskreno - rekla je Aneli.

- Nije trebala da dolazi u Pab da me traži da pričamo, ali neće više toga biti jer od ove gusenice u stomaku će proraditi leptirići - rekao je Luka.

Naredno pitanje bilo je za Aneli Ahmić.

- Ušla si u Elitu 7 kao prevarena i bez sredstava za život, a sad čujemo da si imala karticu od Norinog dodatka i da si za mesec dana potrošila 18.000 evra? - glasilo je pitanje.

Foto: TV Pink Printscreen

- Tako je, ja nikada nisam koristila tu karticu dok sam bila sa Asminom, ali kada sam izašla iz Elite 7 onda sam potrošila to jer sam imala troškove - rekla je Aneli.

- Ukoliko budemo mi dobri, Nori neće ništa faliti - rekao je Alibaba.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

