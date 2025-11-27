Od ovoga nema dalje: Bebica slagao Teodoru da je video dokaze kako su Alibaba, Karić i Munja smišljali spletke da ih rastave! (VIDEO)

Sve radi samo da bi je vratio sebi!

Nenad Macanović Bebica prišao je Teodori Delić nakon emisije kako bi s njom porazgovarao o izdaji Milene Kačavende.

- Je l' znaš šta je bilo s Kačavendom? - upitao je Bebica.

- Vidiš da gledaoci vide da je ona tebe izdala - rekla je Teodora.

- Ja ni sa kim ovde nisam pričao, a jednom sam joj nešto rekao i ona otišla dalje i pričala u pušioni s Asminom. Čuo sam da je rekla kako me kao prodala i tako dalje, a drugi put na slavi Bore Santane isto mi prilazi i priča neke gluposti. Sve vreme me ispituje neke stvari, a ja neću da joj pričam o tome. Namestila bi me za bilo šta - rekao je Bebica.

- Ti si njoj namerno to rekao da bi video da li će preneti? - upitala je Teodora.

- Tako je, ja mogu da pričam šta hoću. Sve se to vidi - rekao je Bebica.

- Zanima me kakve su to prepiske - rekla je Teodora.

- Videćeš kad izađeš, svi su se dogovarali. Od Asmina, Munje, Karića i tako dalje. Svi su umešani - rekao je Bebica.

- Svakako, niko nije mogao da me natera - rekla je Teodora.

- Kako ti niko nije rekao: ''Idi pričaj s Bebicom, možda možete da rešite problem'' - rekao je Bebica.

- Niko mi nije rekao jer to nije bila tema - rekla je Teodora.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić