Od ovoga nema dalje: Vezu Aneli i Luke pljuje sa svih strana, njemu samo bitno da su imali mnogo fanova (VIDEO)

Tokom emisije "Pretres nedelje" voditelj Milan Milošević dao je takmičarima "Elite" priliku da komentarišu odnos Aneli Ahmić i Luke Vujovića.
- Anđelo, da li ja ova veza bila unapred osuđena na propast? - pitao je voditelj.
- Naravno da jeste. Luka, odrastao si u Beogradu, živeo u Švajcarskoj, živeo u ćeliji, a za mesec i po dana dozvolio si da upoznaš sve admine i da ti oni vode vezu, pa kako da ne bude osuđeno na propast? Luka je mnogo u svemu tome pogrešio, on mi je veći krivac - govorio je Anđelo.
- Ja to prihvatam jer čim dozvoliš muškarac je kriv. Ona da je kriva bilo bi da sam ja pravio gluposti, ali pošto sam ja kriv slažem se - dodao je Luka.
- Tvojom krivicom je došlo do još većeg rata između Aneli i Asmina jer nisi bio dovoljno čvrst - rekao je Ranković.
- Mi smo napolju imali podršku veći od svakog drugog para - nastavio je Luka.
- Šta imate od toga? Trula veza i imate podršku, pa je to to? - umešala se Matora.
- Ja sam prognozirao njihov raskid kad je Aneli ušla i kad su prvi put imali svađu rekao sam da ima sve i svašta. Luka bi tad raskinuo, ali se uplašio da će svi ljudi da pređu
Autor: A. Nikolić