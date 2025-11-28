AKTUELNO

Zadruga

PROVALJENA! Aneli se plaši Đedovića i njegovog ulaska jer će se otkriti sve o njoj i Karću (VIDEO)

Izvor: pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

U toku je emisija "Gledanje snimaka", a takmičarima je pušten snimak na kojem Dača Virijević sa Aneli Ahlić komentariše Luku Vujovića za kojeg kaže da je pokvaren, te je Aneli otkrila da je primetila kako Luka gleda Anitu Stanojlović.

- Aneli i ja smo pričali o Luki i Aniti, a nakon toga smo pričali da je Meni Luka rekao da ću ja biti na Lukinoj strani kada uđe Đedović - rekao je Dača.

- MIlena je govorila kako će Đedović dokazati da sam ja bila sa KArićem - rekla je Aneli.

- Us*ala si se, napolju ima sve sa Karića, to nema veze sa Đedovićem, kada je ovde stiglo za Karića, Aneli se ogastila na pet dana, a ona da se skine i meni i Aniti i Sofiji sa ku*ca- rekla je MIlena.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ovaj mali izvrće sve vreme, on je govorio da je video dokaze kod Đedovića - rekao je Luka.

- To je takva laž - rekao je Dača.

- Što Aneli u klipu pominje Karića - upitala je MIlena.

- Ja sam to zaključila jer si ti to rekla - ddala je Aneli.

- Luka je aludirao na priču sam, meni je skretao pažnju - dodao je Dača.

- ŠTo pričaš to, pitam te Dačo, o svemu - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ne znam kako i ko ovo shvata, za mene je ovo preteška tema. Svega smo se ovde naslušali, a to su sve morbidne stvari. Bilo je tu svega, od suočavanja, do sukoba, Aneli i Asmin su rešili da srede sve zbog svoje ćerke. Mnoge stvari se neće rešiti alko su Aneli bitniji Luka i Maja ili Luka i Anita, on mora da se skloni - rekla je ZOrica.

Autor: N.B.

