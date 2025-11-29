AKTUELNO

Zadruga

IMAŠ ODSUSTVO BLAMA I EMPATIJE: Ivan skinuo rukavice, bez ustezanja razvezao jezik o liku i delu Teodori Delić, pa mu se u tome pridružila Kačavenda! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Haos!

Učesnici Elite danas biraju najnaporniju osobu.

Foto: TV Pink Printscreen

- Na prvom mestu je Ivan Marinković. Ivan, ti si odličan rijaliti analitičar i komentator, umeš neke stvari da primetiš, ali si veoma bezobrazan. Toliko si bezobrazan, da nemam reči...iskreno. Bebica i Luka - kazala je Jovana Mitić.

- Što se mene tiče, Ivan je ma prvom mestu, kontantno dobacuje. Njegov život je veoma jadan - kazala je Teodora.

- Ne mogu da ostanem imun na tvoje odsustvo blama i empatije. Ne znam kako imaš toliko smelosti da se i pored toga što si toliki blam ponašaš kako se ponašaš - kazao je Ivan.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja ne želim da neko poput tebe mene komentariše. Opsednut si, nisi spavao samo da bi gledao šta Bebica i ja radimo. Druga osoba je Kačavenda, koja je konstantno svađa sa Aneli, Lukom, sa mnom...veoma je naporna i dosadna osoba, koja ima skandalozno loš rečnik.

- Ti devojko pokazuješ ko si, svojim postupcima. Pokazala si da ne poštuješ osobu s kojom si živela, što mnogo toga govori, da se razumemo - kazala je Milena.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u video-klipu. 

Autor: S.Z.

