Majka i sestra su je ovakvom napravile: Bebica ubeđen da su Aneli i Asmin na korak do pomirenja! Terza zaplakao zbog ćerke (VIDEO)

Ovaj sud se čekao!

U toku je emsija "Nominacije", ukućani Bele kuće danas biraju između Aneli Ahmić i Asmina Durdžića, a voditeljka Ivana Šopić dala je reč Borislavu Terziću Terzi.

- Aneli, moj i tvoj odnos za sad je korekatan. Od tebe očekujem kad krene emisija da me napadneš. Od kad Asmin diktira tempo sa tobom tako i ljudi komentarišu tebe, ali to je njegova pohvala. Ja neću ulaziti u sukobe sa tobom jer sam sa njim popričao. Ja sa tobom u sukobe neću ulaziti, ali ću ti uvek odgovoriti. Ja sam bio uz tebe i Janjuša, ali tebe i Luku nisam podrežavao. Smatram da si ispala loša prema Luki jer je ispalo da je on bio najgori, a smatram da si i ti imala svoje greške. Ovo što pričaš da te tukao i da je krao su užasne stvari koje mupkarac može da doživi. Kad je izašao klip tebe i Janjuša baš sam nekako video sa si srećna. Tek sam shvatam da deca treba da imaju oba roditelja i ne trebaju da pate. Njenu sreću nemoj da skraćuješ, i ona treba da ima svog oca. Došlo je vreme da se spuste lopte. Što se pališ kad te komentarišu?! Ne pali se, ne skači. Asmine ti mngo planeš brzo i na ljude koji su ti dragi. Mislim da ti oni više žele dobro nego loše. Zamišljam sad da dve godine nisi video dete, mene to mori. Ostaviću Asmina - rekao je Terza.

- Ja mislim da ti lažno spuštaš loptu. Uzaludno mi je da pričate o detetu, to trebaju dela da pokažu. Smatram da ti nikome nisi drug ovde. Ovo sa Aneli je fejk i lažno sa tvoje strane. Ti si pokazao da imaš uticaj na Aneli, to je definitivno - rekao je Bebica.

- Ja nisam došao ovde da tražim prijatelej! Ja imam jako za*ebane kodekse po pitanju druženja. Ti uradiš nešto četvrti put za mene si prekrižen odmah - rekao je Asmin.

- Ja verujem Asminu da Aneli nije ovakva nego jer su je majka i sestra ovakvom napravile. Ja sam upoznao i neku njenu drugu stranu. Poklopilo se ono da ti je Asmin u srcu i to se desilo u izolaciji. Mislim da je to sto posto tako i on odlučuje da li ćete ući u neki odnos ili ne. Luka te nikad nije interesovao. Mislim da ste oboje Noru koristili za marketing da bi i Asmina provocirali - rekao je Bebica.

