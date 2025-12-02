AKTUELNO

Zadruga

SPREMA SE SPREKTAKL: Filip, Bora i Terza rešili da večeras sve obore sa nogu svojom PLESNOM TAČKOM! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Haos!

Filip Đukuć, Borislav Terzić Terza i Bora Santana dogovarali su se sa robotom Tošom, kakvu koreografiju će spremiti za večerašnju žurku.

Foto: TV Pink Printscreen

- Šta ćemo da radimo danas? Ajde da prošetamo Terza, Filip i ja, da se dogovorimo za večeras - upitao je Bora. 

- U kom smo gasu za večeras? Možda je najbolje večeras neke devesete da budu?  - upitao je Toša. 

- Da, bilo bi dobro - rekao je Bora. 

- Može đuskanje večeras uz pesmu ''Dvesta na sat'' - kazao je Terza.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u video-klipu. 

Autor: S.Z.

