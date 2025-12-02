SPREMA SE SPREKTAKL: Filip, Bora i Terza rešili da večeras sve obore sa nogu svojom PLESNOM TAČKOM! (VIDEO)

Haos!
Filip Đukuć, Borislav Terzić Terza i Bora Santana dogovarali su se sa robotom Tošom, kakvu koreografiju će spremiti za večerašnju žurku.
- Šta ćemo da radimo danas? Ajde da prošetamo Terza, Filip i ja, da se dogovorimo za večeras - upitao je Bora.
- U kom smo gasu za večeras? Možda je najbolje večeras neke devesete da budu? - upitao je Toša.
- Da, bilo bi dobro - rekao je Bora.
- Može đuskanje večeras uz pesmu ''Dvesta na sat'' - kazao je Terza.
Detaljnije pogledajte u video-klipu.
Autor: S.Z.