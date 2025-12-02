AKTUELNO

Zadruga

Luka, ja Asmina volim... Aneli ne prestaje da se pravda, Vujović promenio ploču preko noći (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs, Instagram.com ||

Za sve odjednom pronašao razumevanje!

Luka Vujović i Aneli Ahmić razgovarali su o dešavanjima u Beloj kući, a ona mu se pravdala na koji način voli Asmina Durdžića.

pročitajte još

PRVO OGLAŠAVANJE MILANOVOG ROĐENOG BRATA o navodnoj verenici! Tvrdi da nije ni bila trudna: Falsifikovala je dokumente, bila PET PUTA U ZATVORU!

Foto: TV Pink Printscreen

- Zamisli da imaš bivšeg muža i verenika, pa se vratiš mužu ili vereniku - govorio je Luka.

- Luka, ja volim Asmina na drugačiji način - dodala je ona.

pročitajte još

TENZIJA NE PRESTAJE: Luka i Uroš koriste svaki trenutak da jedan drugog počaste SOČNIM uvredama! (VIDEO)

- Voleo bih da uđeš u vezu bez poljupca da vidim da li bi komentaroti rekli: "Bravo, svaka čast", kao što su rekli Teodori. Ja tebe volim, a kad osećaš da te nešto guši reci mi da te pustim na par dana. Ja sam tu za tebe do kraja, mi smo živeli zajedno - rekao je Vujović.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Zadruga

VOLIM TE NEOPISIVO! Luka izjavio ljubav Aneli, pomirenje ponovo IZVESNO! (VIDEO)

Zadruga

Ne prestaje da divlja: Aneli ponovo pobacala Lukine stvari, karambol ne prestaje! (VIDEO)

Domaći

Anđela ne vadi iz usta: Aneli ne može da podnese Lukin glas, Vujović skočio na nju i Asmina, izvređao ga kao nikad (VIDEO)

Zadruga

Haos ne prestaje: Luka skočio u Haninu zaštitu, Aneli ne prestaje da je urniše! (VIDEO)

Zadruga

Ovo nisam ja: Luka zajedno s Đukićem ustanovio da više nije isti, zbog Aneli se totalno promenio! (VIDEO)

Zadruga

Ne zna na koju će stranu: Luka potkačio Aneli zbog prekida veridbe, pa odmah promenio ploču i stao u njenu zaštitu (VIDEO)