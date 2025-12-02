Luka, ja Asmina volim... Aneli ne prestaje da se pravda, Vujović promenio ploču preko noći (VIDEO)

Za sve odjednom pronašao razumevanje!

Luka Vujović i Aneli Ahmić razgovarali su o dešavanjima u Beloj kući, a ona mu se pravdala na koji način voli Asmina Durdžića.

- Zamisli da imaš bivšeg muža i verenika, pa se vratiš mužu ili vereniku - govorio je Luka.

- Luka, ja volim Asmina na drugačiji način - dodala je ona.

- Voleo bih da uđeš u vezu bez poljupca da vidim da li bi komentaroti rekli: "Bravo, svaka čast", kao što su rekli Teodori. Ja tebe volim, a kad osećaš da te nešto guši reci mi da te pustim na par dana. Ja sam tu za tebe do kraja, mi smo živeli zajedno - rekao je Vujović.

