Zaboravila šta je pričala: Teodora zaštitila Bebicu jer je proglašen psihopatom, natrljala na nos Muratu da je zaljubljen (VIDEO)

Au!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditelj Milan Milošević postavio je pitanje za Marka Janjuševića Janjuša.

Najjači si lik u Eliti, ne dozvoli da te Aneli isprovocira.

- Ja nisam otišao da se svađam sa njima, nego nju da izvadim iz radija. Nisam joj rekao ništa, bazirao sam se na Luku. On kaže da sam opsovao majku, a ja nisam - rekao je Janjuš.

- Opsovao si ga kao da će videti, nisam mogla da se setim - rekla je Aneli.

Murate, rekao si Teodori da je Bebica najveći psihopata, zašto to misli?

- To je istina, to je ovde rečeno. To je njen izbor. Osoba koja ima kamere na kući, je l' to mafijaš? - pitao ej Murat.

- Ne interesuje me šta će ko da priča. Da li sam ja psihopata ne zanima me - rekao je Bebica.

- Ume Neša da umisli tako. Murat je malo ljubomoran pa priča. Šalim se, dobar je Murat. Pola stola to misli, a on je akcentovan jer je zaljubljen - rekla je Teodora.

- Ovo je već viđeno, ona da bude sa petoricom, on će oprotiti. Ona je govorila da ne želi, da neće biti s anjim u životu više, ali je došlo na ono moje. Ona je glupa kao ku*ac i ne može da bude sama. Ona ne može da sastavi prostu rečenicu. Da joj nije njega ljudi ne bi znali da je u rijalitiju. Nasilno je prekinut odnos sa Filipom. Filip je znao da ako ne prekine taj odnos... Niko nije lud da se upušta u odnos sa Teodorom jer ne žele da doživeo ono što je Filip doživeo. Anita je veći blam od Teodore. Dokle je došlo kad moram pobednicu ovako da komentarišem. Teodora je kur*opaćenica i nimfomanka -

Autor: A.Anđić