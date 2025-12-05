AKTUELNO

Kakav šok preokret: Alibaba priznao da se sve vreme igrao s Aneli kako bi negirala laži o njemu, nastao haos u Eliti! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Pakao!

U toku je emisija "Gledanje snimaka'', a voditeljka Ivana Šopić dala je reč Luki Vujoviću kako bi prokomentarisao Luku Vujovića i Aneli Ahmić.

- Nemoj da mi meri neko ovde izolaciju i ovo što sam ja dve rečenice progovorio s Majom - rekao je Luka.

- Ja sam rekao Aneli u izolaciji da je Maja jedina iskrena ovde i uvek sam je branio od svih ostalih devojaka - rekao je Alibaba.

- Meni Majina reakcija sada nije normalna, ne pada mi na pamet da se svađam lažno i na silu sad sa tobom - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- On je sa mnom završio svaku komunikaciju i može da igra igrice s nekim ko mu dozvoli, ali ja sam previše pametna - rekla je Maja.

- Ja u početku jesam spustila loptu i rekla sam: ''Bolje držati neprijatelja blizu'' i onda je sve krenulo spontano. Ja sad nemam animozitet prema njoj, ali ako budem hteo da se svađam onda ću se svađati - rekla je Aneli.

Luka saznao šta su Alibaba i Aneli radili u izolaciji! Njegova reakcija ostavila sve u šoku, nastao haos u Beloj kući! (VIDEO)

- Sve se vrti oko Asmina, ovo je rivalitet zbog toga. Maja koja kaže da je sebi htela da potvrdi neke stvari što znači da je osećala nešto prema Asminu - rekao je Dača.

- On i Asmin se dogovaraju da me Dača napada, a da me Asmin brani i to je živa istina - rekla je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Što su nju pogodili toliko klipovi iz izolacije kada si sve znala pre nego što si otišla na operaciju? - upitao je Dača.

- Mislim da se Asmin loži na mene, ali igra igrice. Ja imam težinu i ako su neke nasele kao Stanija, ja sigurno neću - rekla je Maja.

Čovek kada prođe, mora da se okrene za njom: Anđelo ne skida osmeh dok priča o Aneli, priznao da su njih dvoje isti kao Alibaba i Maja (VIDEO)

- To što sam ja spustila loptu, nisam bila lažna već je sve bilo spontano i iskreno s moje strane - rekao je Alibaba.

- Pričamo o tri osobe koje imaju prevelik ego i mislim da Asmin od početka radi stvari samo da bi nahranio svoj ego, sem što mislim da to nije radio s Majom. Njega radi sad ovo što oni neće pričati više nego da sedne pored njega sad - rekao je Filip.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja sam dokazivao samo da je ona sve lagala - rekao je Alibaba.

- Treba da piša po njoj jer si smeće jedno, Milena je najavila tri puta da će tako biti - rekao je Luka.

Aneli i Luka ponosni što su progutali sve uvrede: Ubeđeni da Dačo priželjkuje njihov sunovrat (VIDEO)

- Ja sam ovo čekao tri godine da bi dokazao neke stvari - rekao je Alibaba.

- On se sada pravda Maji - rekla je Aneli.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

