Pokušao da je podigne iz mrtvih: Alibaba dao sve od sebe da Hanu vrati u život i pomiri je s Neriom, ona ne može da zaustavi suze! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Neočekivano!

Asmin Durdžić došao je do kuće Odabranih kako bi pomogao Hani Duvnjak i Neriu Ružanjiju, te je uspeo da nju podigne i nagovori je da se vrati nazad u emisiju.

- Budeš li se ugasila, p*pušićeš k*rac. Nema plakanja druže, nije majka rodila p*izdu - rekao je Alibaba.

Ne želim da mi budeš blizu: Hana pokušava da osvesti Neria i dobije njegovu zaštitu, ali totalno uzalud! (VIDEO)

- Nije, rodila je debila koji veruje da će ovo derište da napravi nešto - rekla je Hana.

- Voliš ti njega, ali šta tu p*izdiš. Sediš dvadeset dana kao invertar Elite 9, onda reci da si ispričala sve i da nemaš šta da ispričaš - rekao je Alibaba.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja sam ispričao sve najbitnije stvari - rekao je Nerio.

- Da li si sve ispričao o Siti? - upitao je Alibaba.

- Ostale su sitnice - rekao je Nerio.

DRAMA: Luka se pogubio u lažima, svim silama se pere od flerta sa Anitom! (VIDEO)

- Ukoliko je ovo sve što si do sada rekao, onda ste vi ozbiljno p*pušili k*rac. Vi ste blam, a i ja sam s vama blam - rekao je Alibaba.

- Kako da kažem Aneli da laže? - upitala je Hana.

Foto: TV Pink Printscreen

- Sad sediš tu i glumiš žrtvu, a ti stojiš kao p*zda i gledaš kako ona plače. Ajde ustani i zapali cigaru - rekao je Alibaba.

- Neću - rekla je Hana.

- Ustani i puši cigaru, nemoj da govoriš da ćeš imati još osam meseci da pričaš, a odma znamo svi da nema ništa. Je l' si došla da zaradiš za svoje dete? - upitao je Alibaba.

Za sve ima vremena: Luka u celom haosu stigao da pohvali izdanje svoje bivše šeme! (VIDEO)

- Ne, ja sam došla zbog ovog debila - rekla je Hana.

- Nemoj da ga vređaš i da budeš bezobrazna, on je uradio nešto što niko ne bi uradio za tebe i vaše dete. Aneli vas je danas unakazila oboje - rekao je Alibaba.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

