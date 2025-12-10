JA TEBE NE VOLIM! Aneli izjavila ljubav Asminu, ON JE PONIZIO DA NIŽE NE MOŽE: Posle tebe sam se ljubio sa Todićkom! (VIDEO)

Stavio je u isti koš sa svima ostalima.

Aneli Ahmić i Asmin Durdžić nastavili su da razgovaraju pred Tošom o svom odnosu, a ona mu je priznala da ga voli.

- Treba da prizna da me voli, ja tebe ne volim, ja sam muško. Posle tebe sam otišao i ljubio se sa Sandrom Todić - ponovo ju je ponizio Asmin.

- Je l' si nju grlio kao mene - pitala je Aneli.

Ona je njemu nakon toga priznala da ga voli.

- Je l' ti lakše da ti kažem da te volim - pitala je Aneli.

- Najlepše bi bilo da budeš najbolja žena, da se ne j*beš u hotelu sa Lukom, ili budi sama u rijalitiju, da se ponosim s tobom. Nemoj nikome ništa da dozvoliš, i mene treba da odj*beš, treba da kažem ponosno ovo je majka mog deteta. Ti si majka, žena, tebi se meri tri puta više. Ja ne želim da te ponizim, ako te već drugi ponižavaju, ne želim ja da te ponižavam - rekao je Asmin.

- Svrstao si me u isti koš sa Sandrom Todić - rekla je ona.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.