Istopili se! Sofija i Terza progovorili o svojim emocijama i pomirenju, Maja ih podržala (VIDEO)

Šok!

Voditelj Milan Milošević sledeće pitanje pročitao je Sofiji Janićijević i Borislavu Terziću Terzi.

- Je l' vredelo na silu onako prekinuti onoliku ljubav?! Videli smo kolika je to ljubav i one suze - glasilo je pitanje.

- Definitivno nije vredelo. Neka on kaže, jer me je on i ostavio - rekla je Sofija.

- Nije vredelo, uz one suze sam se izvinjavao jer sam je ostavio...Trebali smo da slušamo ove ljude. Ja dete i ne viđam, to su dve ljubavi i ne treba da se mere i upoređuju. Ja svoj život nastavljam, znam gde su moje emocije i koga volim. Ta izolacija je pokazala našu emociju, čuo si da je htela porodicu sa mnom. Ja sam bio u šoku, mi smo dva sata plakali, mi se gledamo, suze same idu - rekao je Terza.

- Rekao mi je Toša danas da sam isplakala šest sezona. Ja nisam htela da plačem ovako, zna mala Sofi, plakala sam u krevetu, ali ovde ne, pa su pričali da sam hladnokrvna i spremna na sve, bolje mi je tako, nego da me žale, jer to ne volim. Izbegavala sam da pokažem emocije pred ljudima, ali smo sinoć pukli i rekli sve. Ne kajem se ni za šta - rekla je Sofija.

- Kuća je gorela sinoć, mene ništa nije zanimalo. Ja pijem, ništa mi se ne javi da budem agresivan, ona me smiri. Ja sam video Asmina i Luku, haos, ja sam se samo okrenuo - rekao je Terza.

- Ja sam posle razmišljala, imam strah da se ne ponovi neka scena. Ne zbog trudnoće, nego... - rekla je Sofija.

- Ja znam da moja porodica podržava Sofiju, meni ćale kaže da je on poslao posteljinu za nju - rekao je Terza.

- I rekla sam ja njoj, drugo je faca u facu, drugo je kada izbegavaš i bežiš. Nisam bila u pravu kada sam govorila da nemaju šta da pričaju, evo videli smo sinoć emocije, od Sofije to nisam očekivala. Bojala sam se da će pući, upravo je pukla i to se desilo - rekla je Kačavenda.

- Ovo je nešto što sam podržavala i smatram da svako treba da ide tamo gde ga srce vodi. Između Sofije i Terze, nijednog trenutka Terza nije bio onaj kao svakog utorka, ona jednostavno zna sa njim. Terza nije tu ispao kakav je trebao da ispadne muškarac, da je zaštiti. Ja ovde vidim ljubav, ne treba bežati od emocija, ja ovo podržavam - rekla je Maja.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić