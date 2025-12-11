AKTUELNO

Zadruga

Otkad se pomirila s Bebicom, totalno se uobrazila: Teodora do juče nije izbijala iz Paba, a sad već ponižava sve redom u njemu! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Skandal!

Teodora Delić nakon raskida s Nenadom Macanovićem Bebicom nije imala s kim da se druži, te je po ceo dan bila u ''Pabu Prijatelji'', ali se po svemu sudeći uobrazila otkad se pomirila s Nenadom Macanovićem Bebicom, te je počela da ponižava sve prijatelje u njemu.

- Samo da vidim ko mi se obradovao, a ko nije - rekla je Teodora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Došla nam je Teodora - rekla je Jakšićka.

- Došla sam ovde da popijem kafu, ali ne i kod vas - rekla je Teodora.

- Opa - dodao je Pečenica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Šalim se, volim da dođem ponekad ovde - rekla je ona.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

