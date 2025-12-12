Preterano sita svega: Zorica odgovorila na Kačavendine optužbe da je zaljubljena u Mikija Dudića! (VIDEO)

Drama!

U toku je emisija "Gledanje snimaka". Voditeljka Ivana Šopić najavila je sledeći klip, a takmičari su imali priliku da vide kako Milena Kačavenda ogovara Zoricu Marinković i govori kako je pevačica zaljubljena u Mikija Dudića.

- Meni se gadi da bil šta pričam o njoj. Ona je dno dna, a ovo što je izgovorila je strašno, malo je reći smećarka. Ja sam samo pogrešila što sam rekla njeno devojačko prezime i ne znam šta je tu uvreda? Ja sam posle sasula od deratizacija do kanalizacije. Odvratna je. Nisam htela više da ulazim u svađe jer stalno ponavlja jedno te isto, moja kosa, moje patike - govorila je Zorica.

- Imali smo male konflikte ali ostaćemo bliski prijatelji. Ova izjava je notorna glupost, mizerno je - dodao je Miki.

- Nema šta ni da demantujem, povraća i se od te rečenice. Sram je bilo! To što je Janjuš zaljubljen, a on je neće je druga priča - nastavila je pevačica.

Autor: A. Nikolić