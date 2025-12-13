BIO JE SPREMAN DA IZGUBI DOSTOJANSTVO... Anđelo vinuo Bebicu u nebesa, smatra da je satkan od iskrenosti! (VIDEO)

Dao svoj sud!

Učesnici danas biraju koja je iskrena po svaku cenu. Naredni je svoj stav iskazao Anđelo Ranković.

- Na prvom mestu je Filip, jer nema problem da kaže kako stvari stoje. Na drugom mestu je Bebica. Bio je spreman da izgubi dostojanstvo, samo zato što je bio iskren i rekao da ne može da pobegne od svojih osećanja. Na trećem mestu je Mića - kazao je Anđelo.

- Matora je na prvom mestu. Ona se dosta promenila. Bila je nekad veoma pristrasna, što više nije slučaj. Isključivo govori istinu po svaku cenu. Anita je na drugom mestu, iskrena je i na svoju štetu, kad je naš odnos u pitanju. Nerio je na trećem mestu - kazao je Filip.

- Matoraje na prvom mestu. Na drugom mestu je Filip. On jeste iskren, ali je i namazan. Kačavenda je na trećem mestu - rekao je Dača.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: S.Z.