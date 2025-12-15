POLAKO SE PRIBLIŽAVAJU I SPUŠTAJU LOPTU! Matora sigurna da sledi pomirenje Luke i Aneli! (VIDEO)

Sve joj je jasno.

Voditelj Milan Milošević prvo je podigao Jovanu Tomić Matoru kako bi prokomentarisala podelu budžeta Aneli Ahmić.

- Ne mislim da se Asmin iskompleksirao, Luki je dala veliki budžet zbog toga i toga - rekla je Matora.

- Ja se nisam k*esala ni sa kim - dobacila je Aneli.

- Da dala je Asminu da je ponizi, a zaparalo mi je uši kad je on nabrajao šta je sve ona dozvolila. Nema potrebe da je poštuje, onda treba da mu bude drago. Aneli se lepo izrazila, da je sačekao da se opusti, nije rekla da ju je iskoristio pijan. Ono što je zanimljivo Aneli je pričala da još uvek ima neku emociju, a to je sve bila glupost. Svesni su da su se oboje izblamirali i on je priznao u nekim trenucima da se seća, u nekim ne, ispada kao da se ona i Luka polako približavaju, spuštaju loptu - istakla je Matora.

- Jedno priča, drugo radi, posebno Luka - dodao je Milan.

