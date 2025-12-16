AKTUELNO

Zadruga

Ovo je klasičan svingeraj Luke Vujovića: Anita zakuvala opaku čorbu, Filip na ivici da ostane bez druga iz detinjstva! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Drama!

Voditelj Milan Milošević u emisiji "Pretres nedelje" dao je reč Asminu Durdžiću kako bi dao svoj sud o flertu Anite Stanojlović i Luke Vujovića, ali i odluci Filipa Đukića i da stavi tačku i povuče se iz tih dešavanja.

- Anitu sam probao da savetujem kao drug, ali je mlada i nije normalna u nekim situacijama. Anita bi bila sa Lukom, ali zbog podrške. Ovo što Luka radi sa Filipom nije normalno. Moj drug je lajkovao slike od Stanije, pa sam mu razbio nos - rekao je Asmin.

pročitajte još

Totalni haos u Eliti: Boginja odrukala Luku i obelodanila sve o njihovom flertu, on prebledeo kao krpa! (VIDEO)

- Pa i meni najveći neprijatelj ode u hotel sa verenicom - dodao je Luka.

- Mislim da Filip ima previše muškog ponosa da bi rekao da mu ovo smeta. Ja Luku ne bih ni komentarisao, kao ni Aneli i Maju, neka oni igraju njihov rijaliti - nastavio je Durdžić.

Foto: TV Pink Printscreen

- Luka odlično zna šta radi, upleo je ovde mnoge devojke - rekao je Dača.

- Ti si zaljubljen u mene - dodao je Vujović.

- Anita kad je ušla rekla je da joj se sviđa Luka, muvala se sa njim i pričala je Mini i meni o Luki. Ne možeš da sediš sa čovekom sa kojim si se muvala, a da si u nekom odnosu sa Filipom. Filip se sad sklanja od odnosa, pa što se sklanja ako je rekao da je to kr*s kombinacija? Luka je pokazao ko je i šta je i da mu Filip nije prijatelj - pričao je Dača.

pročitajte još

Na rubu živaca: Aneli iz sveg glasa urla na Alibabu dok joj se on cereka u lice, leti perje na sve strane! (VIDEO)

- Sve će da dođe na moje, opraće me i jedva čekam - šaputala je Aneli.

- Anita je pričala da joj se sviđa Filip, dečko je svaki put ponizi, a ona opet bude sa njim. Ako je svaki put ponizi valjda ima malo samopoštovanja i ne bi išla da se s*ksa sa njim. Kad je Aneli krenula da provodi vreme sa Anđelom on je krenuo da flertuje sa Majom. Ovo je klasičan svingeraj Luke Vujovića - nastavio je Dača.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

IZGORELA OD LJUBOMORE! Žestoka svađa Aneli i Luke trese Odabrane, Anita zakuvala čorbu (VIDEO)

Zadruga

Raskrinkane prljave radnje Luke Vujovića: Danima na kvarno muvao Boginju, Aneli hoće da vodi Janjuša u hotel! (VIDEO)

Zadruga

Pakleni plan Maje Marinković: Radi punom parom da razdvoji Dušicu i Janjuša, zakuvala im čorbu! (VIDEO)

Zadruga

NE SMIRUJU SE: Novi sukob Aneli i Luke trese pab, ona na ivici novog sloma! (VIDEO)

Domaći

Totalno pomračenje Luke Vujovića: Aneli ga isprozivala da glumi žrtvu, Anđelo mu do kraja skinuo masku! (VIDEO)

Zadruga

Klasičan paravan, najgore će proći: Haos Mine i Terze glavna tema u Beloj kući, takmičari sumanju da je ona samo ISKORISTILA Viktora! (VIDEO)