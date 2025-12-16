Ovo je klasičan svingeraj Luke Vujovića: Anita zakuvala opaku čorbu, Filip na ivici da ostane bez druga iz detinjstva! (VIDEO)

Drama!

Voditelj Milan Milošević u emisiji "Pretres nedelje" dao je reč Asminu Durdžiću kako bi dao svoj sud o flertu Anite Stanojlović i Luke Vujovića, ali i odluci Filipa Đukića i da stavi tačku i povuče se iz tih dešavanja.

- Anitu sam probao da savetujem kao drug, ali je mlada i nije normalna u nekim situacijama. Anita bi bila sa Lukom, ali zbog podrške. Ovo što Luka radi sa Filipom nije normalno. Moj drug je lajkovao slike od Stanije, pa sam mu razbio nos - rekao je Asmin.

- Pa i meni najveći neprijatelj ode u hotel sa verenicom - dodao je Luka.

- Mislim da Filip ima previše muškog ponosa da bi rekao da mu ovo smeta. Ja Luku ne bih ni komentarisao, kao ni Aneli i Maju, neka oni igraju njihov rijaliti - nastavio je Durdžić.

- Luka odlično zna šta radi, upleo je ovde mnoge devojke - rekao je Dača.

- Ti si zaljubljen u mene - dodao je Vujović.

- Anita kad je ušla rekla je da joj se sviđa Luka, muvala se sa njim i pričala je Mini i meni o Luki. Ne možeš da sediš sa čovekom sa kojim si se muvala, a da si u nekom odnosu sa Filipom. Filip se sad sklanja od odnosa, pa što se sklanja ako je rekao da je to kr*s kombinacija? Luka je pokazao ko je i šta je i da mu Filip nije prijatelj - pričao je Dača.

- Sve će da dođe na moje, opraće me i jedva čekam - šaputala je Aneli.

- Anita je pričala da joj se sviđa Filip, dečko je svaki put ponizi, a ona opet bude sa njim. Ako je svaki put ponizi valjda ima malo samopoštovanja i ne bi išla da se s*ksa sa njim. Kad je Aneli krenula da provodi vreme sa Anđelom on je krenuo da flertuje sa Majom. Ovo je klasičan svingeraj Luke Vujovića - nastavio je Dača.

Autor: A. Nikolić