NE DOPADA MI SE NAŠ ODNOS: Anita definitivno PRECRTALA Filipa, otkrila Luki zbog čega je rešila da se distancira od njega! (VIDEO)

Stavila sve karte na sto!

Luka Vujović i Anita Stanojlović razgovarali su u izolaciji o Maji Marinković i njihovom odnosu.

- Ja sam rekao Maji kad sam ušao ''odlepila si za mnom'', a ona mi je rekla ''ti si mnom''. Rekao sam da nisam, a ona je na to rekla da nije odlepila, nego da sam joj se dopao na prvu, da smo kliknuli na prvu. Na to sam rekao da mi se svidela - rekao je Luka.

- Kako je mogla da ti se dopadne, kad si napolju imao verenicu? - upitala je Aneli.

- Nije mi se svidela, ja sa njom ništa nisam... - rekao je Luka.

- Luka smeškali ste se jedno drugom - kazala je Anita.

- Uvek mi se ona prva smejala. Isto kao i ti, Anita. Ne mogu da budem imun, pa onda uzvratim osmehom. Ja razumem Filipa da mu je glupo. Ovako mi je krivo jer se negde misli da ja imam nešto sa tobom, mi se samo družimo - rekao je Luka.

- Tako sve počinje...šalim se. Ja razumem Filipa. On bi se naljutio da sam ja sa tobom flertovala dok sam sa njim imala nešto, a ovako da smo prekinuli, pa da sam ja nešto s tobom imala, njega to ne bi zanimalo - kazala je Anita.

- Kako vas dvoje znate kada imate nešto, a kada ne, kada vam je odnos takav? - upitao je Luka.

- Nemamo ništa sad. Meni se ne dopada naš odnos. On se meni ne obrati po par dana, nekad na gardnituri. Ispada kao da jesam utorak devojka. Razmišljala sam petnaest dana šta ću, a on mi je i sam rekao da treba da prekinemo odnos. Bolje mi je što je on prekinuo, iskreno. On meni jeste drag, ali kad sve saberem, ispada kao da me tretira kao sve ove devojke ovde. Svakako ne bih ja bila sa njim, on je dečko koji nije za ozbiljnu vezu - kazala je Anita.

- Napravila si juče pravu pometnju - rekao je Luka.

- Nisam, što? - upitala je Anita.

- Nije isto gledati se i pogledati se - rekao je Luka.

- Dobro, Luka. Video si kako je Aneli pričala o našem dodirivanju - rekla je Anita.

Autor: S.Z.