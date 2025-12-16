AKTUELNO

Zadruga

NE DOPADA MI SE NAŠ ODNOS: Anita definitivno PRECRTALA Filipa, otkrila Luki zbog čega je rešila da se distancira od njega! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Stavila sve karte na sto!

Luka Vujović i Anita Stanojlović razgovarali su u izolaciji o Maji Marinković i njihovom odnosu.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja sam rekao Maji kad sam ušao ''odlepila si za mnom'', a ona mi je rekla ''ti si mnom''. Rekao sam da nisam, a ona je na to rekla da nije odlepila, nego da sam joj se dopao na prvu, da smo kliknuli na prvu. Na to sam rekao da mi se svidela - rekao je Luka.

- Kako je mogla da ti se dopadne, kad si napolju imao verenicu? - upitala je Aneli.

- Nije mi se svidela, ja sa njom ništa nisam... - rekao je Luka.

- Luka smeškali ste se jedno drugom - kazala je Anita.

Foto: TV Pink Printscreen

- Uvek mi se ona prva smejala. Isto kao i ti, Anita. Ne mogu da budem imun, pa onda uzvratim osmehom. Ja razumem Filipa da mu je glupo. Ovako mi je krivo jer se negde misli da ja imam nešto sa tobom, mi se samo družimo - rekao je Luka.

- Tako sve počinje...šalim se. Ja razumem Filipa. On bi se naljutio da sam ja sa tobom flertovala dok sam sa njim imala nešto, a ovako da smo prekinuli, pa da sam ja nešto s tobom imala, njega to ne bi zanimalo - kazala je Anita.

- Kako vas dvoje znate kada imate nešto, a kada ne, kada vam je odnos takav? - upitao je Luka.

- Nemamo ništa sad. Meni se ne dopada naš odnos. On se meni ne obrati po par dana, nekad na gardnituri. Ispada kao da jesam utorak devojka. Razmišljala sam petnaest dana šta ću, a on mi je i sam rekao da treba da prekinemo odnos. Bolje mi je što je on prekinuo, iskreno. On meni jeste drag, ali kad sve saberem, ispada kao da me tretira kao sve ove devojke ovde. Svakako ne bih ja bila sa njim, on je dečko koji nije za ozbiljnu vezu - kazala je Anita.

Foto: TV Pink Printscreen

- Napravila si juče pravu pometnju - rekao je Luka.

- Nisam, što? - upitala je Anita.

- Nije isto gledati se i pogledati se - rekao je Luka.

- Dobro, Luka. Video si kako je Aneli pričala o našem dodirivanju - rekla je Anita.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: S.Z.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Presavila tabak: Anđela obrazložila zbog čega je donela odluku da se distancira od Gastoza, jedna stvar ju je izbacila iz koloseka! (VIDEO)

Zadruga

SLABA NA NJEGA: Anita uverena da postoji šansa da ozvaniči odnos sa Filipom, Luku u potpunosti otpisala, pa spomenula Teodoru Delić! (VIDEO)

Zadruga

RASULA SE NA KOMADE: Anita priznala da je TIŠTI Anđelovo prebacivanje, otkrila da joj svaka njegova reč SLAMA SRCE, Toša rešio jednim gestom da joj po

Domaći

OVO SU SVI ČEKALI DA ČUJU! Stanija konačno otkrila da li je rešila da stavi tačku na odnos sa Asminom za sva vremena, pa se obratila Aneli: ONA MORA D

Zadruga

NIJE MI SVEJEDNO: Anita priznala da nije imuna na Anđela, otkrila šta joj je na duši i da li veruje u njihovo POMIRENJE! (VIDEO)

Zadruga

NAŠ ODNOS NEMA PERSPEKITIVU: Anastasija ne želi pomirenje sa Borom, priznala da nije za ozbiljnu vezu: NISMO JEDNO ZA DRUGO! (VIDEO)