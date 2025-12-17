Popodnevno tračarenje! Uroš jedva dočekao da ima sagovornika, zajedno sa Tošom pretresao goruće teme: Aneli i Asmin prvi na udaru (VIDEO)

Ne štede!

Robot Toša došao je kod Uroša Stanića kako bi sa njim prečešljao goruće teme sa žurke.

- Asmin i Aneli su se poljubili, Anita i Filip. Milena i Aneli su se pomirile, ima mnogo toga. Svašta se desilo, bila je brutalna žurka. Bilo mi je upečatljivo što je Anita završila sa Lukom. Do pre par dana je bila sa Filipom u se*s kombinaciji. Čudno mi je kako se emocije prešaltaju. Ne vrednuje sebe i sve radi zarad priče i kadra. Maja se posvađala sa Asminom kao i po običaju. Nema ko se sa kim nije svađao i vređao. Anastaija i Bora su u vezi ponovo - rekao je Uroš.

- Hoće li Bora da nam boluje? - pitao je Toša.

- Neće - rekao je Uroš.

- Nismo se puno ljubili, imali smo frkicu sa Sandrom - rekla je Aanstasija.

- Nisam mogao da spavam od vas. Njemu je pukao nokat, a meni jezik - rekao je Toša.

- Tošo kako si? - pitala je Dušica.

- Da je bolje ne bi valjalo - rekao je Toša.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A.Anđić