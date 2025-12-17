AKTUELNO

Zadruga

Popodnevno tračarenje! Uroš jedva dočekao da ima sagovornika, zajedno sa Tošom pretresao goruće teme: Aneli i Asmin prvi na udaru (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ne štede!

Robot Toša došao je kod Uroša Stanića kako bi sa njim prečešljao goruće teme sa žurke.

- Asmin i Aneli su se poljubili, Anita i Filip. Milena i Aneli su se pomirile, ima mnogo toga. Svašta se desilo, bila je brutalna žurka. Bilo mi je upečatljivo što je Anita završila sa Lukom. Do pre par dana je bila sa Filipom u se*s kombinaciji. Čudno mi je kako se emocije prešaltaju. Ne vrednuje sebe i sve radi zarad priče i kadra. Maja se posvađala sa Asminom kao i po običaju. Nema ko se sa kim nije svađao i vređao. Anastaija i Bora su u vezi ponovo - rekao je Uroš.

pročitajte još

Nije trebalo da se desi, ali... Luka ogolio dušu o Aniti, pa zbunio i sam sebe! Obećao da će se držati zajedno u inat svima (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

pročitajte još

Ne sluti da je ni on nije priznao za devojku! Luka posvetio Aniti emotivne stihove, ona narasla kao kvasac (VIDEO)

- Hoće li Bora da nam boluje? - pitao je Toša.

- Neće - rekao je Uroš.

- Nismo se puno ljubili, imali smo frkicu sa Sandrom - rekla je Aanstasija.

- Nisam mogao da spavam od vas. Njemu je pukao nokat, a meni jezik - rekao je Toša.

- Tošo kako si? - pitala je Dušica.

- Da je bolje ne bi valjalo - rekao je Toša.

Detaljnije pogledajte u nastavku. 

Autor: A.Anđić

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Zadruga

Dragana na udaru: Ena i Anđela je napljuvale, Đuričićeva smatra da je JEDVA DOČEKALA raskid Čolićeve i Peje (VIDEO)

TV

Uživo na Pinku: Počinje Amnezija, Bora i Filip spremni da pretresu goruće teme!

Zadruga

Trač partija: Anita i Alibaba udruženim snagama ocrnili Aneli i Luku zbog pomirenje! (VIDEO)

Zadruga

Bliska je jer hoće da Aneli povuče tužbe?! Majin i Anelin odnos pod upitnikom, Dača ih urnisao: Zamisli koliko ste vi bolesni?! (VIDEO)

Zadruga

Resetovali ga: Kačavenda i Uroš Stanić urnisali Janjuša zbog ponašanja prema Aneli (VIDEO)

Zadruga

U njihovom ratu nema pobednika: Anđelo otkrio da li će Aneli izvesti na pravi put, Kačavenda je urnisala: To što je tebi ovde deo porodice i tri bivša