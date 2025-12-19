Oni idu za mnom, a ti si išao za Aneli: Maja podivljala zbog Janjuševog komentara, on nazvao Luku KEROM (VIDEO)

Šok!

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Aneli Ahmić, kako bi dala svoj sud o odnosu Luke Vujovića i Asmina Durdžića sa Majom Marinković.

- Neka ih, izgleda smešno, kao u nekom kokošinjcu, potrudiću se da mi se ne desi ono sa Asminom. Ne zna se ko će koga, tako izgleda na klipu...Uskoro će da bude tri koraka napred, jer su meni svaki dan i iz dana u dan jasnije, a i lakše. Tako da je vreme pokazatelj svega i ne želim da budem deo toga ili da me Maja proziva - rekla je Aneli.

- On je meni rekao da je zbog mene postao pokretni herpes, čovek se meni pravda, ja nisam kriva to što on meni priča - rekla je Maja.

- Teraš me, teraš me - rekao je Asmin.

- Meni je bitno da sam ja čista i da sa njima nemam ništa - rekla je Maja.

- Ja ne želim da budem povezivana u ovome. Ja mu stalno govorim da se ne blamira. Ja prema ovom čoveku imam neku vrstu emocije, ali nikada ne bih bila sa njim u vezi ili bih živela sa njim - rekla je Aneli.

- Ovde je sve usko povezano. Što se tiče ovog klipa, slušao sam i gledao sam Asmina i njegovo ponašanje sa ostalim devojkama i koliko god da se on zaj*bava, ja stvarno mislim da on nešto ima, neku posebnu energiju prema Maji. Ali, isto tako, Maja sve to negira i govori i prebacuje sve na njega, da je on pshiopata i daje mu za pravo da možemo da kažemo da i ona tu gaji neke simpatije - rekao je Janjuš.

- Ljubomoran si - ponavljala je Maja.

- Ja ima da komentarišem sve realno. Ne intresuje me ko je sa kim, ja ti kažem kako jeste - rekao je Janjuš.

- Ti si se prvi trp*o u odnos Aneli i Luke, pa si išao u pab. Ja ne radim namerno, oni idu za mnom, a ti si išao za njom - skočila je Maja.

- Luka sada ustaje ovde, bio je kuca mala kada ga je vodio. Takođe si bio u muvanju sa Majom, priznao si da ste flertovali i Maja prema tebi i ti prema Maji, nismo to mi rekli ili izmislili. Luka je tada bio veren, muvao se sa dve devojke, što ne možemo da mislimo da je hteo i sa Majom da bude u odnosu?! Ovde nema ko se kome sviđa, nego ko bi koga ka*ao i koja je jača priča u rijalitiju - rekao je Janjuš.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić