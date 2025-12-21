Sebe vidim kao pobednika: Matora jedva dočekala da Aniti saspe brutalnu istinu u lice, a s Lukom ne želi više nikakav kontakt! (VIDEO)

Poslala bivšu u izolaciju!

U toku su ''Nominacije'', a voditeljka Ivana Šopić dala je reč Aneli Ahmić kako bi prokomentarisala ovonedeljne potrčke Luku Vujovića i Anitu Stanojlović.

- Ja ne osećam nikakvu emociju prema Matoroj, ne bih joj pomogla, a ni odmogla. Loš čovek i loša osoba. Dok ne bude dirala mene i Draganu, neće imati nikakav problem sa mnom i to je apsolutno to. Morala sam da padnem da bi bilo svega. U tom trenutku sam stala uz osobu koju volim, ali osećam se da sam iznads svega i moja pobeda je što sam ostala svoja. Više nikome ne dajem drugu priliku, već sam sebi prioritet ja i moj otac. Tu spada i Dragana, ali ja sam sama sebi prioritet - rekla je Matora i osvrnula se na Luku.

- Ne vidim poentu da mu praštam jer nikad više nećemo biti dobri. Definitivno mi nećemo imati dobar odnos, a suludo mi je da komentarišem njegov odnos sa Anitom. Svi komentarišemo Luku zbog svega što se iizdešavalo pre ulaska u vezu - rekla je Matora.

- Da ti je neko rekao da ćeš se složiti sa Anđelom, da li bi verovala? - upitala je Ivana.

- Pre bih pitala da li se on slaže sa mnom, pošto meni nije problem da se složim s njim. Poslaću Anitu - rekla je Matora.

- Niti komentarišem Matoru, niti ću nju i Draganu jer ne želim da se svađamo. Ja ću sada biti najbolja verzija sebe - rekla je Anita.

Autor: N.Panić