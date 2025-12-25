POTPUNO MU VERUJEM: Anita zbog Luke na SEDMOM NEBU, osvrnula se i na emocije prema Filipu Đukiću koje su naprasno nestale (VIDEO)

Stavila sve karte na sto!

Anita Stanojlović stigla je u Rajski vrt kako bi sa Drvetom mudrosti proćaskala o aktuelnim dešavanjima u Beloj kući.

- Anita, kako se osećaš? - upitalo je Drvo.

- Presrećna sam. Srećna legnem, srećna se i probudim - odgovorila je Anita.

- Da li ti smeta to što pojedini učesnici govre da ste lažni? - upitalo je Drvo.

- Ne smeta mi, ja to i očekujem. Znam da Aneli i još neki daju sve od sebe da dokažu kako smo mi u nekom lažnom odnosu, jer smo navodno ubrzali naše zbližavanje, ali ja znam šta osećem i sada mu zaista verujem, kad su njegove namere u pitanju - rekla je Anita.

- Čuo sam govorkanja među učesnicima da gledaš u Anđela dok si sa Lukom - reklo je Drvo.

- To nije istina, stvarno. Na početku, kad sam ušla, nije mi bilo lako. Sada, ne mogu da kažem da mi se zgadio, ali sam skroz ravnodušna. Ne gledam ga na taj način. Ne gledam ga na taj način da bih sa njim imala nešto, emocije više ne postoje sa moje strane. Što se njega tiče, stvarno ne - kazala je Anita.

- Šta ti misliš o tome, što svi učesnici komentarišu da je prerano za Lukin i tvoj ovakav odnos? - upitalo je Drvo.

- Imaju pravo na svoje mišljenje i da misle tako. Oni su prvi govorili da smo se stalno gledali i muvali, a sada kada smo ozvaničili sve, opet im nismo po volji. Mene ne zanima da se učesnicima ovde dokazujem, više me zanima šta narod misli, a mislim da ima ljudi koji podržavaju Lukin i moj odnos i koji su za našu ljubav - kazala je Anita.

- Da li si uspela da stekneš potpuno poverenje u Luku? - upitalo je Drvo.

- Dajem sebi i Luki vremena da oboje pokažemo kako se osećamo. Za sada, potpuno mu verujem, zaista - rekla je Anita.

- Kakva je situacija sa Anđelom i Filipom? - upitalo je Drvo.

- Ako se meni Anđelo normalno obrati u prolazu, ja ću isto tako njemu. Što se Filipa tiče, meni se on dopadao, ali su me veoma remetile njegove izjave za crnim stolom. Nije mi bilo pravo sve to, udaljavao me je od sebe tim stvarima. Luka mi se istinski sviđa, samo što ja to nisam potencirala. Što se Anđela tiče, ako me bude vređao, ja mu neću ćutati, ali ćemo videti šta će biti. Ne želim da mešam Luku, zato se trudim da ne obraćam još uvek pažnju na nju - rekla je Anita.

Autor: S.Z.