Presrećna sa osmim momkom iz Bele kuće: Sara blista od sreće zbog veze sa Muratom, Ivan pokušao da pomrsi konce (VIDEO)

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', a voditeljka Maša Mihailović pročitala je pitanje za Saru i Murata.

Top ste par, zašto ne sedite jedno pored drugog? Ne dozvolite da vam unište vezu.

Hvala puno na lepim rečima i bićemo još lepši i jači - rekla je Sara.

- Imamo još vremena, nećemo trčati - rekao je Murat.

- Neće nas niko razdvojiti, ja sam u to sigurna - rekla je Sara.

- Koji bivši je najljubomorniji? - pitala je Maša.

- Ivan, gurnuo me i bacio na krevet kad sam rekla da sam sa Muratom - rekla je Sara.

- Ja sam im poželeo sreću stvarno. Sve najbolje, slatki su i baš top - rekao je Luks.

Viktore, da li misliš da si ispao korektan prema Aneli s obzirom da te od početka isticala?

- Smatram da nisam ništa pogrešio. Stavio sam ih u izolaciju da vidim šta se dešava - reka je Viktor.

Filipe, čemu ljubomora prema Aniti, juriš za njom, a izgovori si svašta sa Anđelom i Majom?

- To je bila priča da je ono sekla vene. Ja sam rekao: "Neka, neka", zbog cele te priče. Ja nit vidim, nit obraćam pažnju, ne jurim za njom - rekao je Filip.

- Ne juri i mislim da nikad ništa ružno nije rekao za mene - rekla je Anita.

Autor: A.Anđić