Branio si Pavla Jovanovića, a uradio si goru stvar: Luka na žestokoj osudi zbog veze sa Anitom, Bora pokušao sa smiri strasti (VIDEO)

U toku su ''Nominacije'', a voditeljka Ivana Šopić dala je reč Nenadu MAcanoviću Bebici kako bi prokomentarisao ovonedeljne potrčke Luku Vujovića i Anitu Stanojlović. 

- Meni si bio najiskreniji sa Sandrom. Pokazao si poštovanje prema njoj. Sve ovo ostalo je radi rijalitija i neke priče. Ti si bio u grupi kad smo branilii Pavla Jovanovića, a sad si uradio goru stvar. Tu si pokazao da si nula od čoveka. ANita je za mene javeće dno dna. Najgori si primer majke koji postoji. Oni su ušli u vezu da neko ne bi rekao da je ona ponovo u kombinaciji. Malopre sam je slušao da će se družiti sa Filipom i dalje, on je njegova sigurna kuća.Šaljem Anitu jer ne mogu da pređem preko nekih stavri koje je radila mom drugu - rekao je Bebica.

- Dostojanstvo se vraća! Neću u početku da praviim ko zna šta. Ja sam mu odmah rekla šta hoću i šta neću. Moje dete će pričati kakva sam ja majka - rekla je Anita.

- Kakav si ti primer oca koji govori da mu je devoja preča? - skočio jde Luka.

- Ja ću se složiti sa JAnjušem, najlepša je devojka ovde.Mislim da je Filip hteo da ostane sa tobom u vezi da ne bi pogledala drugog muškarca. Sutra kad bi raskinula sa Lukom ti bi se vratila Filipu. Sama znaš šta radiš i znaš da te gotivim. Luka, mislim da voliš da budeš u centru pažnje. Nisi i dalje prestao nju da voliš nego si ponižen bio. Ti si našao devojku koja je nju pobedila u superfinalu i to je osveta. Mislim da Filip i ti nećete biti frugari. Šaljem Luki jer ne mogu ANitu, svoje se meso ne jede - rekao je Bora.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

