Srećan sam, ovo nisam imao 11 godina: Luka narastao kao kvasac zbog veze sa Anitom, pa žestoko uradio na propalo prijateljstvo sa Filipom (VIDEO)

Au!

U toku je emisija ''Pitanja novinara", a Darko Tanasijević podigao je Luku Vujovića kako bi sa njim porazgovarao o Aniti Stanojlović i Aneli Ahmić.

- Šta zapravo osećaš? - pitao je Darko.

- Srećan sam! Ovo nisam imao poslednjih 11 godina. Ja osam godina nisam imao devojku, pa kad sam izašao imao sam vezu na daljinu. Nismo mogli da spojimo vremenski period da budemo zajedno. Sa Aneli sam posle ušao u vezu i nije prošlo ni sedam dana da se ne posvađamo. Sa Anitom ne vidim razlog da se posvađamo. Anita je stava da želi da mi da poverenje, pa ako ja nešto uradim onda će da priča sa mnom. Ja znam da je ona neko ko bitiše u kući sa osobom koju je najviše volela na svetu. Jasno mi je koliko me poštuje, pa i što se Filipa tiče, ne želi da ulazi u rasprave. Nije neko ko uživa u tim momentima - rekao je Luka.

- Kako je moguće da si mesecima veličao ljubav sa Aneli, a sad kažeš da su ti dva minuta sa Anitom lepša? - pitao je Darko.

- Dva meseca sa Aneli bih zameni za dva minuta sa Anitom. Meni je u prethodnom odnosu falilo to saosećanje. Sa Anitom je totalno drugačije. Kao da Anita ima 36 godina u odnosu na Aneli - rekao je Luka.

- Zbog čega drugi ukućani vas toliko degradiraju? - pitao ej Darko.

- Imam njih par u kući, oko 40 njih koji će negativno komentarisati. Kad sam mafine dao, tad sam bio kao skeč i žena mi se zgadila. Posle je bila možda sujeta što me Asmin zgazio, pa sam je uzeo za omiljenu. Nisam hteo da prihvatim da me zgazila i verovao sam u bolje sutra - rekao je Luka.

- Privuklo je pažnju zašto Maji nisi ništa odgovorio? - pitao je Darko.

- Svaka moja svađa ili razgovor sa Majom bi se dobeo u pitanje. Neću da se mešam u ženske rasprave - rekao je Luka.

- Kada si shvatio da te Filip odjavio? - pitao je Darko.

- Nakon poljupca sutradan u radiju je rekao da je završio sa mnom id a ga ne zanimam. Uveče je rekao da je bila samo pijana noć da mi ne bi ništa rekao, a u sredu mi nismo ni ozvaničili. Ne bi on sigurno dopustio da ona bude sa njim, a da se viđa sa drugim momcima. Ne bi dozvolio da na rođendanu ona upozna njegovog druga i da se smuva sa njim. Ja bih njemu najstrašnije zamerio da bude sa osobom sa kojom sam ja imao odnose više od pet ili deset puta. Sinoć sam samo možda pomislio da mu nije svejedno - rekao je Luka.

- Ja čeznem za tim da imam još jedno dete. Moj sin je mojom krivicom sa četiri ipo godine ostao bez oca i ja bez deteta. Što se mene tiče ja bih ćeleo jedan odnos, zato sam se i borio za odnos sa Aneli - rekao je Luka.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A.Anđić