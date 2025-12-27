AKTUELNO

Blam, nakon dva dana veze prave decu! Aneli ukanalila Luku i Anitu za sva vremena, pa uletela u žestok sukob sa bivšim: Nemoj da ja pričam o Marinku... (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Haos!

U toku je emisija ''Pitanja novinara", a Darko Tanasijević podigao je  Aneli ahmić kako bi sa njom porazgovarao o Aniti i Luki.

- Da li te pogađa kad čuješ kakve planove imaju Anita i Luka? - pitao je Darko.

- Ne pogađa me, drago mi je da sam ga se rešila. Meni oni idu jedno uz drugo. Pronašli su se po njihovim mozgovima. Ja njih ne vidim, a govore da ih provociram. Uporno žele biti neke žrtve. Imaju svoju vezu i nek se posvete tome, a ne da komentarišu da li ih neko gleda. Nisam pevala pemsu Luki, niti je ta pesma posvećena njemu - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Zbog čega imaš potrebu da ih provociraš i govoriš im da su blam? - pitao je Darko.

- Za mene je blam da nakon dva dana veze pričaju o detetu i da ih prave. Njemu koja god žena da je došla on bi završavao u nju. Čekao je trenutak da uđe u vezu sa nekim. Ona nikad nije bila srećna u životu, a on je jedan neiživljeni dečko. Želim im sreću da se ostvare kao roditelji - rekla je Aneli.

- Da li on i tebe gleda i dalje? - pitao je Darko.

- Gledao je, ali u poslednje vreme ne primećujem. Videla sam da kad su se ljubili da je bilo nasilno, a sada se možda i zaljubio. Možda je ona već trudna. Ona se ugojila, a ja sam se ovde osušila. Dobila sam i pločice, a ne treniram - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kako gledaš na to što je Luka rekao: "Uzeo sam drugoplasiranu, a sad je došla pobednica"? - pitao je Darko.

- Želim im svu sreću da budu prvo i drugo mesto. Kartica je kod mene, ja ću mu vratiti karticu. On nema nikakav dokaz, trošili smo ono što je bilo zajedničko. - rekla je Aneli.

- Napravila me budalom, sa neprijateljem je završila u hotelu. Raširila noge onako, je l' mene neko zaje*ava? Kao ona je mene napravila? - ubacio se Luka,

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja sam jača žena od njega! On je za mene jedan skakavac. On je pričao da i za tu ženu sa kojom je bio potrožio 60 hiljada evra - rekla je Aneli.

- Nemoj da ja pričam šta si mi pričala za Marinka i ostale! - rekao je Luka.

- Marinka jedino i uzdižem. On je rekao da je od 100 hiljada potrošio 60 hiljada na nju - rekla je Aneli.

Autor: A.Anđić

