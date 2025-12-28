Sama si ukaljala svoj obraz: Dača podsetio Aneli na sva njena nedela i ponizio je, pa urnisao Alibabu! (VIDEO)

Tvrdi da je Alibaba loš čovek!

Voditelj Milan Milošević dao je reč Teodori Delić, kako bi dala svoj sud i iznela nominaciju.

- Zna se da ja o Asminu nemam lepo mišljenje. Što se tiče Asmina, već sam govorila o njemu. Smatram da je nula od muškarca. Zapravo, ne mislim da je ikada bio muškarac. Asmin za mene nije muškarac. On je neko ko ovde sme da odgovori i da nasrne isključivo na žene ili na onoga za koga misli da je gej. On misli za Daču da je gej i na njega je juče nasrnuo. Izgubio je lovu, izgubio je Staniju, izgubio je sve svoje ciljeve zbog kojih je ovde ušao. Mislim da mu je Maja neko ispunjenje njegovih, kako bih rekla, fantazija ili dečačkih snova. On samo hoće da izgradi te svoje fantazije. Njemu je Stanija prvo bila idol i on je nju istetovirao - rekla je Teodora, pa se osvrnula na Aneli:

- Što se tiče Aneli, ja i ona smo imale konflikte ovde, pogotovo večeras. Ono što sam primetila je da se Luka ponaša kao da je on nominovan, a ne Aneli. Tako da mislim da nijedan muškarac nju generalno nije preboleo i da ne može da je preboli. Što se mene tiče, Aneli prema nama nije ispala prijatelj, iako ona priča da mi prema njoj nismo ispali, ali to je bilo u početku. Što se tiče njenog trenutnog stanja, mislim da nije baš dobro. Ostavljam Aneli - rekla je Teodora.

Naredni je reč dobio Dača Virijević.

- Aneli je ovde, ja sam sa njom imao najviše sukoba. Svađali smo se do iznemoglosti, raspravljali. Ja i dalje mislim da ono što sam joj pričao na početku, i dalje to mislim, da je neke stvari radila pogrešno. Ljudi, evo šta se dogodilo: Sve ono što je uradila u sedmici dovelo je do toga da joj uđe nećak, da uđe snaja, da uđe Asmin, da je Asmin ponizi. I zapravo, nije je ni Asmin ponizio – sama se ponizila, sama sebe ukaljala. I sada ljudi ne mogu, ne može niko nju da stane u njenu odbranu. Ko bi stao u njenu odbranu kad si ti dozvolila čoveku koga si ovde pljuvala dve godine da te sada neko brani? Kad si se ti poljubila sa njim, kad si mu dozvolila da te dira i da legne s tobom ispod istog ćebeta? Tako da, sve što si uradila – sama si kriva za to. Sama si dovela do toga da te cela kuća napada. Tebe Stanija nije kriva - rekao je Dača, pa se osvrnuo na Asmina:

- Mislim da nemaš plan, kao što je rekao Ivan Marinković, nego radiš stvari nasumično, u afektu. I to ovde ljudi moraju da znaju, ja nikada nisam učestvovao u tome da se Aneli ponizi, da dođe ovde do toga. Ja nisam znao da ćeš ti to uraditi. Ja sam znao da ćeš biti dobar sa njom, da ćeš spustiti loptu. I ja sam te u tome podržao da bi demantovao neke stvari. Kada si se na početku branio, hteo si neke stvari da dokažeš. I dokazao si, vratila ti se, prišla ti je sama, sama je demantovala neke stvari. I ne verujem da je mržnja u pitanju, to je suludo. Ali u ovom trenutku mislim da nemaš osećaje – čak ni prema ćerki iz nekih, verovatno tebi poznatih razloga. Loš si čovek, loš prijatelj. To si dokazao u odnosu prema meni, ali ne samo prema meni već generalno. Nemaš kodekse, gaziš po sebi, gaziš po drugima, a ne dozvoljavaš da se to komentariše. Glumiš lažni autoritet. Što se tiče odnosa sa Majom, i te kako ti je odgovaralo u trenucima kada je imala odnose sa Filipom. Tada si bio jako ljubomoran i odgovaralo je da je kudim. Poslaću Asmina - rekao je Dača.

Autor: N.Panić