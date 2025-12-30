Ništa priča, samo se*s: Sale Luks proglasio Saru devojkom za veče, od danas ima nove uslove za nju! Dao javno obećanje njenoj mami (VIDEO)

Au!

U toku je emisija ''Pretres nedelje'', a voditelj Milan Milošević dao je reč Sari Stojanović kako bi otkrila šta se dešava sada između nje i Saleta Luksa.

- Ja prva nisam pri zdravoj svesti. I on mene non stop pecka, cvrki i frki. Jednostavno ja sam pored njega bila srećna. Ja sam njega izdala i prodala, ali ga prevarila nisam. Ja sam u vezi bila lojalna i verna. On je mene ostavio ovde u emisiji i mi smo taj odnos završili. Ja sam njemu terala inat i uterala sam samo sebi. Murat je ni kriv ni dužan nagrabusio. Peckamo se - rekla je Sara.

- Odnosa nema niti će ga biti - rekao je Sale.

- Kad je mene Murat želeo da ljubi ja sam mu govorila da batali, bilo mi je samo simpatično. On i ja nikad nećemo biti zajedno jer ne mogu da mu pređem preko stvari koje je rekao za mene i moju porodicu. Ja imam veliko srce i svima sve oprostim. Bolje i ovako da budemo nego da jedno drugom izgovaramo svašta - rekla je Sara.

- Nikad se pomiriti nećemo! Devojka je manijak i ja to gotivim.Onda sam je zagrlio jer mi je bilo žao. Žao mi je kad plače... Obećao sam joj samo se*s, ništa priča. Sad smo u šemi, priznaj! Ako nađe vezu nemamo više šemu - rekao je Sale.

- Nećemo da budemo ni u kakvom odnosu. Ja spuštam jer ne mogu da trpim da me neko vređa - rekla je Sara.

- Ništa priča samo se*s. Obećao sam prvog zbog keve - rekao je Sale.

- Neće Sara - rekla je Sara.

- Ja mogu glavu da dam - rekao je Sale.

- Nikad se neće promeniti, ide sve dublje. Sebi ne priznaje da je bolesna. Ti si devojka bolesna. Devojka si koja ne drži do sebe. Samo lažeš i menjaš partnere. Sale da hoće mogao bi da te sroza - rekao je Janjuš.

- Ja sam spustila loptu sa njim jer ne mogu da trpim poniženja. Nisam jaka kako sam mislila da sam jaka - rekla je Sara.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A.Anđić