Zadruga

TRAŽILA SI MILENI DA ME ODVOJI OD MAJE! Asmin rešio da uništi Aneli, ona OBRNULA IGRICU: Zgotivila sam je, ti nju ne zanimaš! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šah-mat!

Asmin Durdžić odlučio je da otkrija šta je Aneli Ahmić poručila Mileni Kačavendi tokom žurke.

- Zašto si na žurki rekla Mileni da me odvoji od Maje - pitao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nije tačno, to sam rekla za Luku, ne bih lagala, ja sam ti to rekla za kumove, za drugare tvoje i za njega - rekla je Aneli.

- Meni si rekla: "Odvoji se od Maje", a toliko se družiš s njom - pitao je Asmin.

- Ja sam nju zgotivila, nas dve provodimo vreme zajedno. Ti Maju ne zanimaš. Nas dve smo spustile loptu, ne zbog tebe - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Pitanje za Maju, najavila si neki karambol, o čemu se radi - pitala je Aneli.

- Ma to smo zezali, ali miriše mi da će Nova godina biti ludilo - rekla je Maja.

Autor: R.L.

