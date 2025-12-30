TRAŽILA SI MILENI DA ME ODVOJI OD MAJE! Asmin rešio da uništi Aneli, ona OBRNULA IGRICU: Zgotivila sam je, ti nju ne zanimaš! (VIDEO)

Šah-mat!
Asmin Durdžić odlučio je da otkrija šta je Aneli Ahmić poručila Mileni Kačavendi tokom žurke.
- Zašto si na žurki rekla Mileni da me odvoji od Maje - pitao je Asmin.
- Nije tačno, to sam rekla za Luku, ne bih lagala, ja sam ti to rekla za kumove, za drugare tvoje i za njega - rekla je Aneli.
- Meni si rekla: "Odvoji se od Maje", a toliko se družiš s njom - pitao je Asmin.
- Ja sam nju zgotivila, nas dve provodimo vreme zajedno. Ti Maju ne zanimaš. Nas dve smo spustile loptu, ne zbog tebe - rekla je Aneli.
- Pitanje za Maju, najavila si neki karambol, o čemu se radi - pitala je Aneli.
- Ma to smo zezali, ali miriše mi da će Nova godina biti ludilo - rekla je Maja.
Autor: R.L.