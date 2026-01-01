AKTUELNO

Zadruga

ŠOK: Drug Jovana Rajića mu dao vetar u leđa da zavede Milosavu, ali da se NE ZALEĆE! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok!

Naredni koji je pročitao čestitke od svoje porodice bio je Ilija Pečenica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Mili moj, neka te sreća prati. Voli te puno tvoja baka Nada - glasila je čestitka.

Čestitku od svoje porodice pročitao je i Jovan Rajić.

- Brate moj, evo i dvadesetu godinu ne zaobnilazimu Budbu. Kad smo mogli da ''koljemo'' neke gadne ribe, možeš i ti jednom babu da po*ebeš, pa posle gledaj mlađe ribe. Pozdravi mi Filipa, Jovanu i Miću - glasila je čestitka od Jovana Rajića.

Foto: TV Pink Printscreen

Naredna je saznala šta joj najdraži žele Dušica Đokić.

- Ljubavi naša, daleko od naše kuće, ali ne od srca. Voli te puno tvoja porodica - glasila je čestitka.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: S.Z.

