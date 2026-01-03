AFTERAŠICA ĆE MENI DA KAŽE: Kačavenda odgovorila Milici na prozivke, Luka u šoku zbog Bajinog oglašavanja (VIDEO)

Nerealno!

U bekstejdžu Ivana Šopić je razgovarala sa Hanom i Radom Todorović o njihovom nastupu:

- Iskreno ja sam srećna, volim scenu, i drago mi je što sam nastupala sa Neriom I Hanom - rekla je Rada.,

- Kako se vi osećate? - upitala je Ana Daču, Minu i Viktora:

- Super smo, nastup je bio lep, MIna je htela da peva, a sada je mene Comara malo htela da ponizi ali verujem da nije uspela - dodao je Dača.

- Milena kako komentariše to što ti je Marko rekao za bivšeg supruga? - upitala je Ivana.

- Meni je sve jasno i Marko mi je lepo rekao, moj bivši suprug je uz mene, drago mi je što sam saznala da je Zorica sve vreme uz Anu, ali neće biti to po njenom. Moram da kažem da mi je Milica komendija, ona je ušla spremna, igra se sa Terzom, koje ponižava jer je ušao ovde zbog para a ona je velika majka. Moram da je podsetim da ja dete nisam vređala, a ona je snimala mog sina na kvarno, iako to nije bilo dozvoljeno, a ona je za mene afterašica, glumi mi lažnu Lidiju Vukićević,. glumica klasična - rekla je Milena.

- Ona meni ne da da vidim dete - dodao je Terza.

- Anita je l znaš na šta Milica mislila? - upitala je Ivana.

- To nema veze sa vezom, ja znam istinu - rekla je Anita.

- Moram da kažem da sam ja bio sa tom devojkom i da ona ima decu, ali ja ne utičem na njeno starateljstvo. Moram da kažem za oca da bi mi bilo drago da je sve laž i da je onnbos

Autor: N.B.