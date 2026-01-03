AKTUELNO

Zadruga

SAD JE SVE JASNO: Sale Luks pročititao rođendanske čestitke, najdraži mu uputili važne savete, Saru Stojanović potpuno IZIGNORISALI! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ipak je ne žele za snajku!

Sale Luks danas proslavlja svoj rođendan. On je odmah nakon što je ušao u Dubiozu, pročitao čestitke od svojih dragih ljudi. Prva čestitka koju je pročitala bila je od njegovih roditelja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Miran gledaj daleko. Ko zna ko je ko...nema potrebe da se dokazuješ, mi stojimo uz tebe - glasila je čestitka od roditelja.

- Želimo ti zdravlje, snagu i dobru energiju. Veruj sebi i samo napred - glasila je čestitka od njegovih prijatelja.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: S.Z.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

KRATKO I JASNO: Luks priznao da se POKAJAO jer je pokušao da promeni Saru Stojanović! (VIDEO)

Domaći

KOLIKO TRAJE TA ČORBA KOJU JE POJEO?! Lukin otac Bajo ogorčen na Aneli: Prirodno je da se pomiri sa Asminom, ali je to za mog sina PONIŽENJE! (VIDEO)

Zadruga

Mogu da se kladim da mogu da je OPALIM KAD GOD HOĆU! Sale Luks spustio Saru Stojanović DUBLJE OD DNA! (VIDEO)

Zadruga

Biću mu žena, podariću mu još dve duše: Sara Stojanović nakon 20 dana veze priznala da je Sale Luks čovek njenog života! (VIDEO)

Zadruga

PALJBA, NEMA VIŠE S*KSA! Sale Luks strahovito ponižava Saru, a sve zbog Ivana Marinkovića! (VIDEO)

Zadruga

To je to, SVINGERAJ: Alibaba brutalno isprozivao Saru Stojanović! (VIDEO)