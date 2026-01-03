SAD JE SVE JASNO: Sale Luks pročititao rođendanske čestitke, najdraži mu uputili važne savete, Saru Stojanović potpuno IZIGNORISALI! (VIDEO)

Ipak je ne žele za snajku!

Sale Luks danas proslavlja svoj rođendan. On je odmah nakon što je ušao u Dubiozu, pročitao čestitke od svojih dragih ljudi. Prva čestitka koju je pročitala bila je od njegovih roditelja.

- Miran gledaj daleko. Ko zna ko je ko...nema potrebe da se dokazuješ, mi stojimo uz tebe - glasila je čestitka od roditelja.

- Želimo ti zdravlje, snagu i dobru energiju. Veruj sebi i samo napred - glasila je čestitka od njegovih prijatelja.

Autor: S.Z.