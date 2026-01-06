On ima traume iz prethodnih veza: Ivan pokušao da opravda Filipa nakon etiketiranja i Maje Marinković, Mića zakucao svojim komentarom (VIDEO)

Au!

U toku je emisija "Pretres nedelje", a voditelj Milan Milošević dao je reč Bori Santnani kako bi prokomentarisao odnos Maje Marinković i Filipa Đukića.

- Janjuš je rekao: "Filip je moj drug, niko ne pita kako je meni", pa sam povezao da je malo ljubomoran. Ja sam to znao odavno samo nisam pričao - rekao je Bora.

- Mi smo demantovali, a ti si njima išao da pričaš - rekao je Filip.

- Indirektno si mi rekao, kao kako svi znaju za Zlatibor - rekla je Vanja.

- Ja nikad nisam rekao da je to istina nego da sam čuo - rekao je Bora.

- Nakon što je iznešeno ovde, prvo je Anita rekla ovde - rekla je Vanja.

- Meni si rekao na žurki kad se ono dešavalo: "Ma nije to meni ništa čudno, ja znam od spolja neke stvari" - rekao je Dačo.

- Ja nisam znao da oni kriju, tek sam posle shvatio kad su počeli da demantuju - rekao je Bora.

- Taki bi vezu podržao, ali kombinaciju neće u životu - ubacuio se Janjuš.

- Ja ne pričam! Šta ja imam kome da pričam sa kim se napolju viđam!? Ja se na telefon ne javljam da ne bi bilo sve ovo. Ovot i se desi kad se družiš sa ljudima - rekla je Maja.

- Koje su stvari prezhodile ovom se*sualnom činu? Ja sam želeo da ovo dvoje ljudi uđu u vezu od prvog dana. Filip je cala i ne sme! Njihova priča se dovijala, a usput se odvijala jedna lažna priča a to je potencijalna ljubav Asmina i Maje. Maja je gurajući se u priču sa Asminom potencijalno čekala da se to lepo peče. Maja je videla da od Filipa donjeg nema ništa. Maji sad ovo odgovara inače bi mu oči iskopala - rekao je Ivan.

- Ne bih spavala sa njim dok ne uđe u vezu sa mnom - rekla je Aneli.

- Očekivao sam da ovo podigneš bar rečima na viši nivo - rekao je Ivan.

- On Maju gleda kao svaku - rekao je Mića.

- Maja bi mogla pijanog Filipa u svakom trenutku . Maja je vodila računa jer je imala više opcija. Filip ima traume iz prethodnih veza - rekao je Ivan.

- Ne ide se u ovakvu priču sa ćerkom od prijatelja. Maja ne bira sredstva da se čupa, a nema kome se nije obratila da joj pomogne - rekao je Mića.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A.Anđić