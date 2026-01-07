Zapušila usta dušmanima: Aneli ne prestaje da BRILJIRA, ukućani ostali zatečeni njenim odgovorima (VIDEO)

Opa!
Voditelj Darko Tanasijević krenuo je u drugi krug "Kviza znanja", te je tako naredni na pitanja odgovarao Miki Dudić.
- Prvi predsednik SAD zvao se - glasilo je pitanje, a Miki je dao tačan odgovor.
- Giga Moravac je lik iz serije - glasilo je pitanje, na koje je Miki, takođe, dao tačan odgovor.
- Japan je - glasilo je pitanje, na koje Miki nije dao tačan odgovor, a to je "carevina".
Dragana je naredna odgovarala na pitanja.
- Vođa Oktobarse revolucije u Rusiji bio je - glasilo je pitanje, na šta je Dragana tačno odgovorilo.
- Koje godine je Kristifor Kolumbo otkrio Ameriku - glasilo je pitanje, na koje Dragana nije dala tačan odgovor.
Anđelo Ranković je sledeći odgovarao.
- Poznati pevač Mile Kitić je sa kojom pevačicom u braku? - glasilo je pitanje na koje je tačno odgovorio.
- U kom gradu se nalazi crkva Santa Maria Della Salute - glasilo je pitanje na koje je Anđelo tačno odgovorio.
Naredna je odgovarala Aneli.
- Šta je sombrero? - glasilo je pitanje na koje je tačno odgovorila.
- Koji horoskopski znak ima osoba rođena 28. frebruara? - glasilo je pitanje na koje je Aneli tačno odgovorila.
Autor: A.Anđić