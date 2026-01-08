AKTUELNO

Zadruga

Kome smeta jaka Maja Marinković? Crna mamba priznala da su mnoge takmičarke jedva dočekale njen kiks! (VIDEO)

Sve otkrila!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Maju Marinković.

- Kome smeta što grmiš kao Maserati i kome smeta tvoja konstantna dominacija? - glasilo je pitanje.

- Lako je kad ustanem da komentarišem druge i iznosim mišljenje, sad je malo red na mene. Svako ima pravo da me komentariše, ali da su me čekali na zicer jesu. Ovi što me gotive, ne gotive me baš toliko jer sam im videla po gestikulaciji kako su jedva dočekali. Mi se ne menjamo, samo smo u skladu sa datom situacijom. Nije ovo ništa strašno, samo nisu navikli jer sam četiri meseca bila pod konac. Muškarci kad ne mogu da te imaju, odmah si k*rva - rekla je Maja.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

