Pukao mu film: Anđelo svima zapušio usta i Maju odbranio više nego Đukić, ona vratila osmeh na lice! (VIDEO)

Ovim je kupio!

U toku je emisija ''Gledanje snimaka'', a Teodora Delić dobila je reč kako bi prokomentarisala Filipa Đukića.

- Ovo je nešto što smo već ranije gledali i što se dešavalo, bilo je očigledno da će doći do ovoga. Ja iskreno mislim da nije kraj i mislim da će oni nastaviti neki svoj odnos - rekla je Teodora.

- Je l' si očekivala da će samo sa tobom hteti vezu? - upitala je Ivana.

- On i deluje kao dečko koji nema emocije ni prema jednoj devojci ovde - rekla je Teodora.

- Kako ove devojke pričaju da su se zaljubile u Filipa već šesti dan, a Boginja mene ljubila za laku noć? - upitao je Anđelo.

- Ajde pali, nemoj da ti ja pričam nešto - rekla je Boginja.

- Maji nije trebalo ovo, ali ako ćemo iskreno da pričamo onda je Maja konstantna sa Filipom već četiri meseca i ona je najzaljubljenija u njega od svih - rekao je Anđelo.

- Ovde je Maja ispala šljam zbog Asmina jer ga je dirala zbog Miljane, a onda završila s Filipom. Maja i Anita ne mogu da se uporede sa ovom beton ligom jer se oni ipak znaju od spolja - rekao je Luka.

- Majo da li si očekivala da će Filip odgovoriti ovako? - upitala je Ivana.

- Jasno je da emocije nema, ali je rekao da mi imamo energiju. Problem je što Filip ne zna baš da se izrazi precizno u momentu. Emocije kao emocije su za mene velika stvar, a drugo je strast, privlačnost i sviđanje. Meni se on sviđa i privlačnost postoji, ali zaljubljenost i emocije su nešto drugo - rekla je Maja.

- Maja kada je ušla u Odabrane, rekla je: ''Pravi se da se ništa nije desilo'' i smejala se. Ja se iznerviram kad se meni izvrću reči - rekao je Filip.

- Maja bi bila drugačija od ostalih devojaka da je Filip stavio u tu poziciju, ali nije. Filip je za mene od sada p*čka, za šta je on plaćen ovde? Da utorkom bude j*bač, a sredom da ima amneziju? Sa Majom se malo zaigrao, ona sad treba da mu se nakači i da mu dođe glave da bi on prestao ovo da radi - rekla je Miljana.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić