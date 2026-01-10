Jedva izvukao živu glavu: Luki izletelo i Anitu nazvao Aneli, ona doživela fras i zabranila mu druženje s Karićem! (VIDEO)

Šok preokret!

Voditeljka Anastasija Buđić razgovatala je sa Anitom Stanojlović i Lukom Vujovićem o njenoj svađi sa Stefanom Karićem.

- Meni je blam ovo da stojim ovde, dečko je blam totalni - rekla je Anita.

- Hteo sam da kažem da je Đedović dobar s Anitom, ali mi je izletelo i stvarno nije namerno - rekao je Luka.

- Ja moram da mu kažem da ću mu oprostiti jer je i meni pre neki dan izletelo i u krevetu sam ga nazvala: ''Filipe'' - rekla je Anita.

- Eto, jel smo 1:1? - upitao je Luka.

- Jesmo, opraštam ti - rekla je Anita.

- Ja moram samo da pitam: ''Šta su limiti?'' - rekao je Ivan.

- Ja mogu samo da kažem da Aniti neću dozvoliti da vređa Karića u mom prisustvu. Šta imam ja da komentarišem što se Karić dopisivao s njom, a ja sam uradio šta sam uradio? - upitao je Luka.

- Anita, da li imaš nešto u sebi što te kopka da i dalje gaji emocije prema Aneli? - upitala je Anastasija.

- Obzirom da ga ljudi stalno ubeđuju da voli Aneli, izlanuo se i izleteo njeno ime. Kao što je meni bilo u početku i pričalo se stalno o Filipu, tako je i njemu bilo. Neka pokuša sutra da ga vrati u izolaciji, ja bih joj se zahvalila jer bi mi otvorila oči - rekla je Anita.

- Da li bi ti volela dete sa Lukom? - upitala je Anastasija.

- Sve i da se desi posle mesec dana veze, bila bih srećna i zadovoljna jer me Bog nagrađuje lepim stvarima. Svi koji imamo odnose rizikujemo da ostanemo u drugom stanju, a Aneli može da se smeje do sutra i provocira - rekla je Anita.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: N.Panić