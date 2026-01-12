AKTUELNO

Zadruga

Ovo joj neće nikad oprostiti: Mića branio advokaticu celu podelu, pa dobio mali budžet i izgoreo od besa! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Lepo mu je vratila!

U toku je ''Podela budžeta'' Jovane Mitić, a ona je naredni budžet dala Lepom Mići.

Doživeo pomračenje: Bora Santana prekinuo skin care rutinu i žestoko izvređao advokaticu, pa oduvao i Uroša Stanića! (VIDEO)

- Mićo, mali budžet. Mi smo u dobrim odnosima, ali moram da ti kažem šta sam ti zamerila. Kada smo se posvađale Aleksandra Jakšić i ja, ti si stao na njenu stranu i rekao mi: ''Jakšićka ti je sve rekla''. Tada si me povredio najstrašnije, očekivala sam da imaš razumevanja, ali nisi imao - rekla je advokatica.

Foto: TV Pink Printscreen

- E, slušaj me sad ovako. Ja sam jedini koji sam te danas branio i od Bore, i od Janjuša i od svih kako bi ti mogla da deliš budžet. Pričaš da si velika majka, a onda za Novu godinu naskačeš trubačima na leđa. Jedna majka se tako ne ponaša, a ja sam te uvek branio, pa čak i kad sam te uvredio ti mi nisi ostala dužna - rekao je Mića.

Stavi ga sa mnom, da ga vratim na pravi put: Jovana šuruje sa Urošem oko izolacije, rešili da smeste ovom takmičaru! (VIDEO)

- Aneli, da imam srednji budžet dala bih ga tebi. Ja ljude ne ocenjujem po odnosu s partnerima nego u odnosu koji ti imaš prema meni. Ja negde mislim da si ti dobar čovek koji je mnogo toga lošeg doživeo - rekla je advokatica.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: N.Panić

