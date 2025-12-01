PONAŠANJE TI JE KATASTROFALNO, BIĆE OD IGRAČKE PLAČKE! Dača upozorio Alibabu da ne PECKA Maju, ovaj se odmah BRECNUO! (VIDEO)

Lepo mu je rekao!
Odmah po buđenju Dača Virijević i Asmin Durdžić prošetali su dvorištem i pričali o Alibabinom trenutnom ponašanju u rijalitiju.
- Tvoje ponašanje je katastrofalno - rekao je Dača.
- Neću nikoga da vređam - pravdao se Asmin.
- Kako kad Maja kaže da si joj legao nasilan u krevet, hteo si da je skineš - bio je ljutit Dača.
- Ja da nisam ušao ni Luka ni Aneli ne bi imali težinu. Dolaziš meni, znaš moj karakter, i ti mi kažeš: "Bićemo drugovi", ja ćutim, ti teraš rijaliti, zašto moraš da dobacuješ Luki neke stvari da bi Aneli krenula - bio je besan Alibaba o Maji.
- Ona je provokator. A je l' se tebi sviđa Maja? Ti sam sebe nameštaš, pogubio si se, biće od igračke plačke - rekao je Dača.
