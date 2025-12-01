AKTUELNO

Zadruga

PONAŠANJE TI JE KATASTROFALNO, BIĆE OD IGRAČKE PLAČKE! Dača upozorio Alibabu da ne PECKA Maju, ovaj se odmah BRECNUO! (VIDEO)

Lepo mu je rekao!

Odmah po buđenju Dača Virijević i Asmin Durdžić prošetali su dvorištem i pričali o Alibabinom trenutnom ponašanju u rijalitiju.

- Tvoje ponašanje je katastrofalno - rekao je Dača.

- Neću nikoga da vređam - pravdao se Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kako kad Maja kaže da si joj legao nasilan u krevet, hteo si da je skineš - bio je ljutit Dača.

- Ja da nisam ušao ni Luka ni Aneli ne bi imali težinu. Dolaziš meni, znaš moj karakter, i ti mi kažeš: "Bićemo drugovi", ja ćutim, ti teraš rijaliti, zašto moraš da dobacuješ Luki neke stvari da bi Aneli krenula - bio je besan Alibaba o Maji.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ona je provokator. A je l' se tebi sviđa Maja? Ti sam sebe nameštaš, pogubio si se, biće od igračke plačke - rekao je Dača.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

